ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий Овчинников«Бороться будут "Спартак" и "Зенит", а чемпионом станет Краснодар». Валерий Овчинников — о рестарте чемпионата РПЛ и договорных матчах
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» разобрался с «Ньюкаслом»

    «Ливерпуль» — «Ньюкасл»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Ньюкасл
    В матче 27-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» в родных стенах победил «Ньюкасл» со счетом 2:0.

    Доминик Собослаи
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Доминик Собослаи

    В первом тайме забить смог Доминик Собослаи, а во второй половине встречи отличился Алексис Макаллистер.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Ньюкасл 2:0
    Голы: 1:0 Доминик Собослаи (11'), 2:0 Алексис Мак Аллистер (63') Ливерпуль: Алисон, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас, Трент Александер-Арнольд (Джарелл Куанса, 77'), Райан Гравенберх (Ватару Эндо, 77'), Алексис Мак Аллистер (Кёртис Джонс, 87'), Мохамед Салах, Доминик Собослаи, Луис Диас (Дарвин Нуньес, 87'), Диогу Жота (Коди Матес Гакпо, 62') Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Фабиан Шер, Тино Ливраменто (Киран Триппьер, 69'), Джейкоб Мёрфи, Джозеф Уиллок (Харви Льюис Барнс, 68'), Сандро Тонали (Льюис Майли, 69'), Бруно Гимарайнс (Шон Лонгстафф, 88'), Льюис Холл, Энтони Гордон, Каллум Уилсон (Уильям Осула, 69') Предупреждение: Джейкоб Мёрфи (80')

    Календарь и таблица АПЛ

    В активе «Ливерпуля» теперь стало 67 очков и первое место в турнирной таблице АПЛ. У «Ньюкасла» осталось 44 балла и шестая строчка.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Столичные гости оставят СКА без набранных очков?
  • СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Возьмет ли «Вест Хэм» верх над «Лестером»?
  • «Вест Хэм» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Милан» столкнется с проблемами в матче с «Болоньей»
  • «Болонья» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.13
  • Экспресс дня 27 февраля
  • Сегодня в 23:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Болонья — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.25
  • Прогноз на матч Амур — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры