«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 27-го тура чемпионата Англиив родных стенах победилсо счетом 2:0.

В первом тайме забить смог Доминик Собослаи, а во второй половине встречи отличился Алексис Макаллистер.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Ньюкасл 2:0 Голы: 1:0 Доминик Собослаи (11'), 2:0 Алексис Мак Аллистер (63') Ливерпуль: Алисон, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас, Трент Александер-Арнольд (Джарелл Куанса, 77'), Райан Гравенберх (Ватару Эндо, 77'), Алексис Мак Аллистер (Кёртис Джонс, 87'), Мохамед Салах, Доминик Собослаи, Луис Диас (Дарвин Нуньес, 87'), Диогу Жота (Коди Матес Гакпо, 62') Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Фабиан Шер, Тино Ливраменто (Киран Триппьер, 69'), Джейкоб Мёрфи, Джозеф Уиллок (Харви Льюис Барнс, 68'), Сандро Тонали (Льюис Майли, 69'), Бруно Гимарайнс (Шон Лонгстафф, 88'), Льюис Холл, Энтони Гордон, Каллум Уилсон (Уильям Осула, 69') Предупреждение: Джейкоб Мёрфи (80')

Календарь и таблица АПЛ

В активе «Ливерпуля» теперь стало 67 очков и первое место в турнирной таблице АПЛ. У «Ньюкасла» осталось 44 балла и шестая строчка.