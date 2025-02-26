Черданцев: Главный козырь «Краснодара» — стабильность состава

Комментаторвысказался об отсутствии трансферов уэтой зимой.

«Я общался с руководителями "Краснодара" в Абу‑Даби. Они четко сформулировали, что им нужен игрок в основной состав. У них нет позиции, которая жестко нуждается в усилении.

"Краснодар" как раз живет по заветам Переса и Анчелотти [в "Реале"]. Они играют одним составом и не жалуются. Тем не менее их хватает и на Кубок, и на разъезды, и клуб все равно идет наверху таблицы. Их главный козырь — стабильность состава», — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.