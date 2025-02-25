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    Карпин: Мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — сборной России

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    Российский тренер Валерий Карпин высказался о своем уходе из «Ростова».

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Сегодня для меня непростой день — я покидаю пост главного тренера ФК "Ростов". Это решение далось нам очень нелегко, ведь за время, проведённое здесь, и клуб, и сам город стали для меня по-настоящему родными! В настоящее время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — сборной России.

    Хочу поблагодарить всех, кто был рядом на этом непростом пути, а также принести извинения тем, чьи надежды и ожидания я не оправдал. У нас были взлёты и падения, но я всегда ощущал и ценил вашу поддержку и доверие.

    Я благодарен руководству клуба, особенно Арташесу Владимировичу Арутюнянцу, за нашу настоящую дружбу, за доверие и полную поддержку во всём. Мы остаёмся друзьями и всегда можем рассчитывать на поддержку друг друга!

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    • Спасибо игрокам — за самоотдачу и желание расти, всему тренерскому штабу и персоналу — за профессионализм. Но особая благодарность — вам, нашим болельщикам. Ваша вера в команду, ваша поддержка всегда вдохновляли нас бороться до финального свистка. С уважением, Валерий Карпин», — цитирует Карпина пресс-служба южного клуба.

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    Таким образом, теперь Карпин будет работать наставником только в сборной России.

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