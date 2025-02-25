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    Президент «Сантоса»: С приходом Неймара у нас стало больше фанатов

    Футбол Латинская Америка
    Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра высказался о будущем форварда Неймара.

    Неймар
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    Неймар

    33-летний нападающий вернулся в бразильский клуб, где начинал свою карьеру, в январе этого года. Ранее Неймар выступал за саудовский «Аль-Хиляль».

    «С приходом Неймара у нас стало больше фанатов. Все финансовые цели будут достигнуты, даже превысят наши предыдущие оценки. Если все пойдет хорошо, это партнерство продолжится и расширится до чемпионата мира в следующем году», — приводит слова Тейшейры ESPN.

    Ранее СМИ писали, что Неймар может вернуться в «Барселону», за которую играл с 2013 по 2017 год.

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