Президент «Сантоса»: С приходом Неймара у нас стало больше фанатов

Президент «Сантоса»высказался о будущем форварда

33-летний нападающий вернулся в бразильский клуб, где начинал свою карьеру, в январе этого года. Ранее Неймар выступал за саудовский «Аль-Хиляль».

«С приходом Неймара у нас стало больше фанатов. Все финансовые цели будут достигнуты, даже превысят наши предыдущие оценки. Если все пойдет хорошо, это партнерство продолжится и расширится до чемпионата мира в следующем году», — приводит слова Тейшейры ESPN.

Ранее СМИ писали, что Неймар может вернуться в «Барселону», за которую играл с 2013 по 2017 год.