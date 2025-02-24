ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Галатасарай» — «Фенербахче»Ни голов, ни разницы — «Дев Дерби» завершилось вничью. «Галатасарай» и «Фенербахче» не выявили победителя
    Все новости спорта

    Мерсон считает, что главная проблема «МЮ» — это Рубен Аморим

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.

    Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»

    «Рубен Аморим — главная проблема "Манчестер Юнайтед". Его схема с тремя защитниками не работает так, как он задумал. Значит, надо менять. Он не помогает игрокам, он помогает себе, просто продолжая играть так, как привык на протяжении почти всей своей тренерской карьеры.

    Топ-тренеры умеют адаптироваться. Они понимают: "Знаете что, я не хочу играть так, но мне нужно использовать сильные стороны своих игроков. А когда в конце сезона я смогу пригласить нужных мне футболистов, тогда вернусь к своей системе". Но прямо сейчас "Юнайтед" надо что-то менять, потому что с такой игрой они не обыграют "Реал Сосьедад" (в 1/8 Лиги Европы).

    Я не думаю, что клуб избавится от Аморима. У них просто нет денег, чтобы снова все начинать с нуля. Им придется идти с ним до конца. Но проблема в том, что все уже понимают: "Юнайтед" не умеет играть с тремя центральными защитниками.

    Они теряются на поле, у них нет нужной подвижности в центре. Так что меняйте тактику! Аморим продолжает выпускать игроков на поле в нерабочей системе, и сейчас они раз за разом терпят неудачи.

  • Трансферный дайджест. 18 — 24 февраля
  • «Ювентус» мечтает о Тонали, Лукману надоел Гасперини, Экитике ждут в АПЛ
  • Сегодня

    • Я ошибался насчет возвращения Дэвида Мойеса в "Эвертон", думал, что у него не получится. А он работает просто великолепно. Потому что он пришел и начал использовать сильные стороны своих футболистов. Хорошие тренеры строят игру вокруг возможностей команды, а не своих собственных предпочтений.

    Этот "Манчестер Юнайтед" не выиграет Премьер-лигу. Им нужно 5-6 новых игроков. Так зачем упрямо гнуть свою линию? Надо просто сыграть по максимуму с теми, кто есть, пережить этот сезон, а уже потом строить команду, которая будет играть так, как хочет тренер», — сказал Мерсон Sky Sports.

    После 26-и туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в таблице с 30-ю очками в активе.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетико» сдержать атаку «Барселоны»?
  • «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Челси» разберется с «Саутгемптоном»
  • «Челси» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • «Интер» быстро вскроет оборону римлян
  • «Интер» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.37
  • Экспресс дня 24 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  2.55
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Челси — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Легечка — Эмбер
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Колорадо Рэпидс
  • Футбол
  • Послезавтра в 06:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры