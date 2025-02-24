Мерсон считает, что главная проблема «МЮ» — это Рубен Аморим

Бывший футболистрассказал о проблемахв нынешнем сезоне.

«Рубен Аморим — главная проблема "Манчестер Юнайтед". Его схема с тремя защитниками не работает так, как он задумал. Значит, надо менять. Он не помогает игрокам, он помогает себе, просто продолжая играть так, как привык на протяжении почти всей своей тренерской карьеры.

Топ-тренеры умеют адаптироваться. Они понимают: "Знаете что, я не хочу играть так, но мне нужно использовать сильные стороны своих игроков. А когда в конце сезона я смогу пригласить нужных мне футболистов, тогда вернусь к своей системе". Но прямо сейчас "Юнайтед" надо что-то менять, потому что с такой игрой они не обыграют "Реал Сосьедад" (в 1/8 Лиги Европы).

Я не думаю, что клуб избавится от Аморима. У них просто нет денег, чтобы снова все начинать с нуля. Им придется идти с ним до конца. Но проблема в том, что все уже понимают: "Юнайтед" не умеет играть с тремя центральными защитниками.

Они теряются на поле, у них нет нужной подвижности в центре. Так что меняйте тактику! Аморим продолжает выпускать игроков на поле в нерабочей системе, и сейчас они раз за разом терпят неудачи.

Я ошибался насчет возвращения Дэвида Мойеса в "Эвертон", думал, что у него не получится. А он работает просто великолепно. Потому что он пришел и начал использовать сильные стороны своих футболистов. Хорошие тренеры строят игру вокруг возможностей команды, а не своих собственных предпочтений.

Этот "Манчестер Юнайтед" не выиграет Премьер-лигу. Им нужно 5-6 новых игроков. Так зачем упрямо гнуть свою линию? Надо просто сыграть по максимуму с теми, кто есть, пережить этот сезон, а уже потом строить команду, которая будет играть так, как хочет тренер», — сказал Мерсон Sky Sports.

После 26-и туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в таблице с 30-ю очками в активе.