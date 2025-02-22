«Астон Вилла» и «Челси» сыграют между собой в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» набрала 39 очков в 26-ти матчах и на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда из Бирмингема одержала 10 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений, забив 37 голов и пропустив 40 мячей в свои ворота.

Подопечные Унаи Эмери не могут победить в пяти матчах АПЛ кряду. За этот период «вилланы» четырежды сыграли вничью и один раз проиграли. В двух последних матчах «Астон Вилла» поделила очки с «Ипсвичем» (1:1) и «Ливерпулем» (2:2).

В феврале бирмингемцы также провели одну игру в рамках 1/16 финала Кубка Англии. «Астон Вилла» обыграла «Тоттенхэм» со счетом 2:1 и пробилась в следующий раунд.

«Челси»

«Челси» с 43 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Синие» одержали 12 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 47:34.

В двух последних матчах «Челси» играл с «Брайтоном» и в обоих случаях потерпел неудачу. Сначала подопечные Энцо Марески уступили «чайкам» в 1/16 финала Кубка Англии (1:2), а затем были разгромлены в уже в рамках АПЛ — 0:3.

До этого «Челси» одержал две домашние победы над «Вест Хэмом» (2:1) и «Вулверхэмптоном» (3:1), а между этими матчами лондонцы не смогли набрать очков против «Манчестер Сити» в гостях — поражение 1:3.

Личные встречи

В матче первого круга «Челси» одержал крупную победу со счетом 3:0.

В последних 10-ти встречах на счету «синих» 6 побед, «Астон Вилла» оказалась сильнее в 2-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Астон Вилла» — «Челси» с коэффициентом 1.81.