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    «Астон Вилла» ухудшит настроение «Челси»

    «Астон Вилла» — «Челси»: Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 22 февраля 2025 года

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    «Челси»
    «Астон Вилла» на своем поле примет «Челси» в 26-м туре английской Премьер-лиги. Поединок состоится 22 февраля и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Февраля 2025 года

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 20:30 Челси

    Челси

  • Лондон
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    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: Коллектив из города Бирмингем с 39 очками разместился на девятой строке в таблице, проигрывая четыре пункта еврокубковой зоне.

    «Астон Вилла» отпраздновала десять викторий, девять раз сыграла вничью и семь игр проиграла, разница мячей составляет 37:40.

    Астон Вилла — Челси: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Бордово-голубые» в прошлом туре на своем поле расписали мировую 2:2 с «Ливерпулем», а пред этим не смогли обыграть аутсайдера «Ипсвич», расписав ничью со счетом 1:1. Ранее они одолели в домашней игре «Тоттенхэм» 2:1 в Кубке Англии и уступили в гостях «Вулверхэмптону» со счетом 0:2.

    Не сыграют: Камара, Онана, Конса, Баркли, Кэш и Пау Торрес — вне игры.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: «Астон Вилла» в рамках чемпионата Англии не может победить на протяжении пяти встреч, трижды сыграв вничью за это время и потерпев столько же проигрышей.

    А вот в кубковых поединках бирмингемцы выступают куда лучше, обыграв дома со счетом 4:2 шотландский «Селтик» в Лиге чемпионов, где они финишировали втоп-8, а также переиграли на своей территории «Тоттенхэм» со счетом 2:1 в рамках 1/16 финала Кубка Англии.

    «Челси»

    Турнирное положение: Лондонская команда с 43 очками разместилась на шестой строке, но четвертому «Ман Сити» уступает всего лишь один балл.

    «Челси» выиграл 12 матчей из 25 проведенных, семь встреч свел миром и шесть раз уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 47:34.

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    • Последние матчи: «Аристократы» проиграли в двух предыдущих своих играх, дважды потерпев гостевые фиаско от «Брайтона» 1:2 в Кубке страны и 0:3 в рамках АПЛ. Перед этим же в чемпионате Англии они вышли победителями в двух из трех минувших игр, одолев дома 3:1 «Вулверхэмптон» и 2:1 «Вест Хэм», а также проиграли в гостевой встрече «Манчестер Сити» со счетом 1:3.

    Не сыграют: Уэсли Фофана и Омари Келлиман травмированы, а Михаил Мудрик дисквалифицирован.

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    Состояние команды: В рамках чемпионата Англии «Челси» сносно провел свои шесть последних игр, добыв в них две домашние виктории, расписав две мировые и потерпев два гостевых фиаско. И в пяти из шести этих матчах неизменно происходил обмен забитыми мячами.

    До этой же серии «синие» уступили в двух из трех матчах, проиграв посредственным командам, и раз сыграли вничью. Всего же с учетом всех турниров лондонцы отпраздновали только три выигрыша за 11 последних игр при трех мировых исходах и пяти фиаско.

    Статистика для ставок

    • У «Астон Виллы» 4-матчевая серия без побед в АПЛ, где было два проигрыша

    • «Челси» проиграл две из трех предыдущих игр в чемпионате Англии при одной победе

    • В первом круге «Челси» дома разгромил «Астон Виллу» со счетом 3:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Челси» — 2.50, победа «Астон Виллы» — 2.75, ничья — 3.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.56 и 2.45 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что коллективы смогут огорчить друг друга в этой игре и превысят верховой тотал, потому что в обороне данные клубы не безгрешны, а в атаке смотрятся весьма неплохо.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.81.

    Прогноз: А вторым вариантом поставим здесь с 0 форой на хозяев поля, так как «Челси» уж очень неубедительно смотрится в гостевых встречах в последнее время.

    Ставка: победа «Астон Виллы» с форой 0 за 2.03.

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