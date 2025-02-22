Астон Вилла
Челси
«Астон Вилла»
Турнирное положение: Коллектив из города Бирмингем с 39 очками разместился на девятой строке в таблице, проигрывая четыре пункта еврокубковой зоне.
«Астон Вилла» отпраздновала десять викторий, девять раз сыграла вничью и семь игр проиграла, разница мячей составляет 37:40.
Астон Вилла — Челси: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Бордово-голубые» в прошлом туре на своем поле расписали мировую 2:2 с «Ливерпулем», а пред этим не смогли обыграть аутсайдера «Ипсвич», расписав ничью со счетом 1:1. Ранее они одолели в домашней игре «Тоттенхэм» 2:1 в Кубке Англии и уступили в гостях «Вулверхэмптону» со счетом 0:2.
Не сыграют: Камара, Онана, Конса, Баркли, Кэш и Пау Торрес — вне игры.
Состояние команды: «Астон Вилла» в рамках чемпионата Англии не может победить на протяжении пяти встреч, трижды сыграв вничью за это время и потерпев столько же проигрышей.
А вот в кубковых поединках бирмингемцы выступают куда лучше, обыграв дома со счетом 4:2 шотландский «Селтик» в Лиге чемпионов, где они финишировали втоп-8, а также переиграли на своей территории «Тоттенхэм» со счетом 2:1 в рамках 1/16 финала Кубка Англии.
«Челси»
Турнирное положение: Лондонская команда с 43 очками разместилась на шестой строке, но четвертому «Ман Сити» уступает всего лишь один балл.
«Челси» выиграл 12 матчей из 25 проведенных, семь встреч свел миром и шесть раз уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 47:34.
Последние матчи: «Аристократы» проиграли в двух предыдущих своих играх, дважды потерпев гостевые фиаско от «Брайтона» 1:2 в Кубке страны и 0:3 в рамках АПЛ. Перед этим же в чемпионате Англии они вышли победителями в двух из трех минувших игр, одолев дома 3:1 «Вулверхэмптон» и 2:1 «Вест Хэм», а также проиграли в гостевой встрече «Манчестер Сити» со счетом 1:3.
Не сыграют: Уэсли Фофана и Омари Келлиман травмированы, а Михаил Мудрик дисквалифицирован.
Состояние команды: В рамках чемпионата Англии «Челси» сносно провел свои шесть последних игр, добыв в них две домашние виктории, расписав две мировые и потерпев два гостевых фиаско. И в пяти из шести этих матчах неизменно происходил обмен забитыми мячами.
До этой же серии «синие» уступили в двух из трех матчах, проиграв посредственным командам, и раз сыграли вничью. Всего же с учетом всех турниров лондонцы отпраздновали только три выигрыша за 11 последних игр при трех мировых исходах и пяти фиаско.
Статистика для ставок
- У «Астон Виллы» 4-матчевая серия без побед в АПЛ, где было два проигрыша
- «Челси» проиграл две из трех предыдущих игр в чемпионате Англии при одной победе
- В первом круге «Челси» дома разгромил «Астон Виллу» со счетом 3:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Челси» — 2.50, победа «Астон Виллы» — 2.75, ничья — 3.65.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.56 и 2.45 соответственно.
- 3.00Аль-Наср — Аль-Иттифак: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.40Лестер — Брентфорд: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.84Сельта — Осасуна: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Прогнозируем, что коллективы смогут огорчить друг друга в этой игре и превысят верховой тотал, потому что в обороне данные клубы не безгрешны, а в атаке смотрятся весьма неплохо.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.81.
Прогноз: А вторым вариантом поставим здесь с 0 форой на хозяев поля, так как «Челси» уж очень неубедительно смотрится в гостевых встречах в последнее время.
Ставка: победа «Астон Виллы» с форой 0 за 2.03.