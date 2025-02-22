Аморим: Надо доиграть сезон, а потом уже думать о будущем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»подвел итоги матча 26-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:2) и призвал не заглядывать в будущее, а просто доиграть этот сезон.

«Я не знаю. Если бы знал, то уже бы сделал это. Все, что мы делаем на неделе, мы должны делать лучше в игре. В данный момент нам нужно сосредоточиться на том, чтобы день за днем идти вперед. Мы должны пережить этот сезон, а потом уже думать о будущем. Я не хочу говорить только о негативе. Во втором тайме мы были близки к победе», — сказал португалец в интервью TNT Sports.

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«Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в этом матче, уступая два мяча. Голы забили Бруну Фернандеш и Мануэль Угарте.