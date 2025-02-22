2-й таймАрсенал — Вест ХэмОнлайн
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    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Вест Хэм». Онлайн
  • 17:37
    • «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» поделили очки
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    Аморим: Надо доиграть сезон, а потом уже думать о будущем

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги матча 26-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:2) и призвал не заглядывать в будущее, а просто доиграть этот сезон.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Я не знаю. Если бы знал, то уже бы сделал это. Все, что мы делаем на неделе, мы должны делать лучше в игре. В данный момент нам нужно сосредоточиться на том, чтобы день за днем идти вперед. Мы должны пережить этот сезон, а потом уже думать о будущем. Я не хочу говорить только о негативе. Во втором тайме мы были близки к победе», — сказал португалец в интервью TNT Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в этом матче, уступая два мяча. Голы забили Бруну Фернандеш и Мануэль Угарте.

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