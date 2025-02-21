Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка плей-офф 1/8 финала всех трех еврокубков. Следить за ходом церемонии можно вместе с нашим онлайном. Начало — в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До жеребьевки

Лига чемпионов. Начало жеребьевки — в 14:00 мск.

На этой неделе были сыграны ответные матчи 1/16 финала Лиги Чемпионов, по итогам которых стали известны 8 команд, которые пробились в 1/8 финала, а именно:

«Боруссия» Д (Германия)

«Бавария» (Германия)

«Реал» (Испания)

ПСВ (Нидерланды)

«ПСЖ» (Франция)

«Бенфика» (Португалия)

«Фейеноорд» (Нидерланды)

«Брюгге» (Бельгия)

Остальные 8 участников были известны заранее. Напрямую в 1/8 финала вышли команды, которые заняли места с первого по восьмое на общем этапе Лиги Чемпионов:

«Ливерпуль» (Англия)

«Барселона» (Испания)

«Арсенал» (Англия)

«Интер» (Италия)

«Атлетико» (Испания)

«Байер» (Германия)

«Лилль» (Франция)

«Астон Вилла» (Англия)

Жеребьевка не будет полностью слепой. Потенциальные соперники каждой из команд уже известны. Так, например, лидеры общего этапа «Ливерпуль» и «Барселона» сыграют с «ПСЖ» или «Бенфикой», а действующий победитель Лиги Чемпионов мадридский «Реал» получит «Атлетико» или «Байер». Команды, которые заняли места с 1-е по 8-е на общем этапе ответные встречи проведут дома.

Первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдут 4—5 марта, ответные — 11—12 марта.

Лига Европы. Начало жеребьевки — в 15:00 мск.

Ниже представлены команды, которые получили право выступить в 1/8 финала благодаря победе в стыковых матчах:

«Будё-Глимт» (Норвегия)

ФКСБ (Румыния)

«Аякс» (Нидерланды)

«Реал Сосьедад» (Испания)

«Рома» (Италия)

«Виктория» (Чехия)

«АЗ Алкмар» (Нидерланды)

«Фенербахче» (Турция)

Команды, которые напрямую вышли в 1/8 финала, заняв места с первого по восьмое на общем этапе Лиги Европы:

«Лацио» (Италия)

«Атлетик» (Испания)

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Тоттенхэм» (Англия)

«Айнтрахт» (Германия)

«Лион» (Франция)

«Олимпиакос» (Греция)

«Рейнджерс» (Шотландия)

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 6 марта, ответные — 13 марта.

Лига конференций. Начало жеребьевки — в 16:00 мск.

По результатам стыковых матчей 8 команд пробились в 1/8 финала Лиги конференций:

«Ягеллония» (Польша)

«Пафос» (Кипр)

«Панатинаикос» (Греция)

«Бетис» (Испания)

«Копенгаген» (Дания)

«Борац» (Босния и Герцеговина)

«Целе» (Словения)

«Мольде» (Норвегия)

Напрямую в 1/8 финала Лиги конференций вышли:

«Челси» (Англия)

«Витория» (Португалия)

«Фиорентина» (Италия)

«Рапид» (Австрия)

«Юргорден» (Швеция)

«Лугано» (Швейцария)

«Легия» (Польша)

«Серкль Брюгге» (Бельгия)

Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций пройдут 6 марта, ответные — 13 марта.