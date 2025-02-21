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    Жеребьевка еврокубков. Онлайн

    Онлайн-трансляция жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций

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    Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка плей-офф 1/8 финала всех трех еврокубков. Следить за ходом церемонии можно вместе с нашим онлайном. Начало — в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До жеребьевки

    Лига чемпионов. Начало жеребьевки — в 14:00 мск.

    На этой неделе были сыграны ответные матчи 1/16 финала Лиги Чемпионов, по итогам которых стали известны 8 команд, которые пробились в 1/8 финала, а именно:

    «Боруссия» Д (Германия)
    «Бавария» (Германия)
    «Реал» (Испания)
    ПСВ (Нидерланды)
    «ПСЖ» (Франция)
    «Бенфика» (Португалия)
    «Фейеноорд» (Нидерланды)
    «Брюгге» (Бельгия)

    Остальные 8 участников были известны заранее. Напрямую в 1/8 финала вышли команды, которые заняли места с первого по восьмое на общем этапе Лиги Чемпионов:

    «Ливерпуль» (Англия)
    «Барселона» (Испания)
    «Арсенал» (Англия)
    «Интер» (Италия)
    «Атлетико» (Испания)
    «Байер» (Германия)
    «Лилль» (Франция)
    «Астон Вилла» (Англия)

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    • Жеребьевка не будет полностью слепой. Потенциальные соперники каждой из команд уже известны. Так, например, лидеры общего этапа «Ливерпуль» и «Барселона» сыграют с «ПСЖ» или «Бенфикой», а действующий победитель Лиги Чемпионов мадридский «Реал» получит «Атлетико» или «Байер». Команды, которые заняли места с 1-е по 8-е на общем этапе ответные встречи проведут дома.

    Первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдут 4—5 марта, ответные — 11—12 марта.

    Лига Европы. Начало жеребьевки — в 15:00 мск.

    Ниже представлены команды, которые получили право выступить в 1/8 финала благодаря победе в стыковых матчах:

    «Будё-Глимт» (Норвегия)
    ФКСБ (Румыния)
    «Аякс» (Нидерланды)
    «Реал Сосьедад» (Испания)
    «Рома» (Италия)
    «Виктория» (Чехия)
    «АЗ Алкмар» (Нидерланды)
    «Фенербахче» (Турция)

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    • Команды, которые напрямую вышли в 1/8 финала, заняв места с первого по восьмое на общем этапе Лиги Европы:

    «Лацио» (Италия)
    «Атлетик» (Испания)
    «Манчестер Юнайтед» (Англия)
    «Тоттенхэм» (Англия)
    «Айнтрахт» (Германия)
    «Лион» (Франция)
    «Олимпиакос» (Греция)
    «Рейнджерс» (Шотландия)

    Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 6 марта, ответные — 13 марта.

    Лига конференций. Начало жеребьевки — в 16:00 мск.

    По результатам стыковых матчей 8 команд пробились в 1/8 финала Лиги конференций:

    «Ягеллония» (Польша)
    «Пафос» (Кипр)
    «Панатинаикос» (Греция)
    «Бетис» (Испания)
    «Копенгаген» (Дания)
    «Борац» (Босния и Герцеговина)
    «Целе» (Словения)
    «Мольде» (Норвегия)

    Напрямую в 1/8 финала Лиги конференций вышли:

    «Челси» (Англия)
    «Витория» (Португалия)
    «Фиорентина» (Италия)
    «Рапид» (Австрия)
    «Юргорден» (Швеция)
    «Лугано» (Швейцария)
    «Легия» (Польша)
    «Серкль Брюгге» (Бельгия)

    Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций пройдут 6 марта, ответные — 13 марта.

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