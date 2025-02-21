До жеребьевки
Лига чемпионов. Начало жеребьевки — в 14:00 мск.
На этой неделе были сыграны ответные матчи 1/16 финала Лиги Чемпионов, по итогам которых стали известны 8 команд, которые пробились в 1/8 финала, а именно:
«Боруссия» Д (Германия)
«Бавария» (Германия)
«Реал» (Испания)
ПСВ (Нидерланды)
«ПСЖ» (Франция)
«Бенфика» (Португалия)
«Фейеноорд» (Нидерланды)
«Брюгге» (Бельгия)
Остальные 8 участников были известны заранее. Напрямую в 1/8 финала вышли команды, которые заняли места с первого по восьмое на общем этапе Лиги Чемпионов:
«Ливерпуль» (Англия)
«Барселона» (Испания)
«Арсенал» (Англия)
«Интер» (Италия)
«Атлетико» (Испания)
«Байер» (Германия)
«Лилль» (Франция)
«Астон Вилла» (Англия)
Жеребьевка не будет полностью слепой. Потенциальные соперники каждой из команд уже известны. Так, например, лидеры общего этапа «Ливерпуль» и «Барселона» сыграют с «ПСЖ» или «Бенфикой», а действующий победитель Лиги Чемпионов мадридский «Реал» получит «Атлетико» или «Байер». Команды, которые заняли места с 1-е по 8-е на общем этапе ответные встречи проведут дома.
Первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдут 4—5 марта, ответные — 11—12 марта.
Лига Европы. Начало жеребьевки — в 15:00 мск.
Ниже представлены команды, которые получили право выступить в 1/8 финала благодаря победе в стыковых матчах:
«Будё-Глимт» (Норвегия)
ФКСБ (Румыния)
«Аякс» (Нидерланды)
«Реал Сосьедад» (Испания)
«Рома» (Италия)
«Виктория» (Чехия)
«АЗ Алкмар» (Нидерланды)
«Фенербахче» (Турция)
Команды, которые напрямую вышли в 1/8 финала, заняв места с первого по восьмое на общем этапе Лиги Европы:
«Лацио» (Италия)
«Атлетик» (Испания)
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Тоттенхэм» (Англия)
«Айнтрахт» (Германия)
«Лион» (Франция)
«Олимпиакос» (Греция)
«Рейнджерс» (Шотландия)
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 6 марта, ответные — 13 марта.
Лига конференций. Начало жеребьевки — в 16:00 мск.
По результатам стыковых матчей 8 команд пробились в 1/8 финала Лиги конференций:
«Ягеллония» (Польша)
«Пафос» (Кипр)
«Панатинаикос» (Греция)
«Бетис» (Испания)
«Копенгаген» (Дания)
«Борац» (Босния и Герцеговина)
«Целе» (Словения)
«Мольде» (Норвегия)
Напрямую в 1/8 финала Лиги конференций вышли:
«Челси» (Англия)
«Витория» (Португалия)
«Фиорентина» (Италия)
«Рапид» (Австрия)
«Юргорден» (Швеция)
«Лугано» (Швейцария)
«Легия» (Польша)
«Серкль Брюгге» (Бельгия)
Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций пройдут 6 марта, ответные — 13 марта.