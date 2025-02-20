Император Пауло приговорил «Порту»: Дибала перевернул игру и вывел «Рому» в 1/8 финала Лиги Европы

Пауло Дибала снова стал главным героем римского вечера. Аргентинец взял игру в свои руки и буквально за четыре минуты перевернул ход ответного матча с «Порту» (3:2), принеся «Роме» путёвку в следующий раунд Лиги Европы.
Это был не просто очередной блестящий перформанс аргентинца — его статистика подтверждает, что он давно является главным оружием «джаллоросси». С момента перехода в клуб в сезоне 2022/23 Дибала забил 42 мяча во всех турнирах — как минимум вдвое больше, чем любой другой игрок «Ромы».
Ошибка Свилара и чудеса акробатики
Римляне начали активно: Лоренцо Пеллегрини и Элдор Шомуродов уже в дебюте пытались проверить вратаря «Порту», но затем инициатива ушла к гостям. И они сразу же воспользовались шансом.
На 27-й минуте Миле Свилар неудачно начал атаку, сделав рискованный пас в центр, который тут же перехватили португальцы.
После нескольких рикошетов мяч оказался у Саму Омородиона, который исполнил потрясающий удар через себя — один из лучших голов турнира на данный момент.
Гостевой сектор взорвался от радости, однако радость «Порту» длилась недолго.
Четыре минуты, которые перевернули игру
Футбол часто превращается в театр одного актёра, если на поле есть звезда. В этот вечер Пауло Дибала играл главную роль.
На 35-й минуте он разогнал атаку, отыгрался в стенку с Шомуродовым, ворвался в штрафную и изящным касанием внешней стороной стопы перебросил вратаря — изысканно, хладнокровно и максимально технично.
Через четыре минуты Пауло вновь оказался в центре внимания. Прорвавшись по флангу, он неожиданно пробил в ближний угол, поймав голкипера на противоходе.
Пока защита «Порту» ждала классического удара в дальний, Дибала сделал всё по-своему — и «Олимпико» взорвался. Подобно толпе Колизея, которая почитала гладиаторов, римская публика боготворила Пауло Дибалу.
Удаление и медленная смерть интриги
Ситуация для «Порту» ухудшилась сразу после перерыва. Стивен Эуштакиу не сдержался и ударил Леандро Паредеса в грудь. VAR не оставил арбитру выбора: прямая красная карточка.
Но даже вдесятером гости продолжали огрызаться. Саму едва не оформил дубль, когда неожиданно опередил защитника и пробил в штангу. «Рома» поняла намёк и начала давить.
На 83-й минуте свежий Никколо Пизилли довёл счёт до 3:1. Анхелиньо прорвался по флангу и отдал точную передачу в центр, где Пизилли спокойно пробил в угол.
Казалось, что на этом всё. Но на 95-й минуте Девайн Ренч неудачно подставил ногу под прострел и отправил мяч в свои ворота, заставив трибуны на мгновение замереть. Впрочем, камбэка не случилось — судья тут же дал финальный свисток.
Ночь, когда Император вернулся на трон
Снова Дибала, снова решающий дубль, снова «Рома» идёт дальше. Аргентинец не просто забил два ключевых мяча — он продолжает писать свою римскую историю.
Статистика, что называется, высечена камнем: с 2022 года он забил 42 гола за клуб, что как минимум вдвое больше, чем у любого другого игрока.
Календарь и таблица Лиги Европы
Теперь «джаллоросси» ждут жеребьёвку, где им могут достаться либо соседи из «Лацио», либо неуступчивый «Атлетик». Но одно ясно уже сейчас: с таким Дибалой «Рома» способна на нечто особенное.