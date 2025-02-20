Император Пауло приговорил «Порту»: Дибала перевернул игру и вывел «Рому» в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы итальянская «Рома» обыграла португальский «Порту» со счетом 3:2. В первой встрече в Порту команды сыграли вничью 1:1. По сумме двух матчей дальше идут римляне.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала Рома — Порту 3:2 Голы: 0:1 Samu Aghehowa (27'), 1:1 Пауло Дибала (35'), 2:1 Пауло Дибала (39'), 3:1 Никколо Писилли (83'), 3:2 Девин Ренс (автогол) (90 + 6') Рома: Миле Свилар, Зеки Челик (Сауд Абдул Хамид, 90'), Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Анхелиньо, Леандро Паредес, Ману Коне, Лоренцо Пеллегрини (Никколо Писилли, 78'), Стефан Эль-Шаарави (Томмазо Бальданци, 88'), Пауло Дибала (Девин Ренс, 88'), Эльдор Шомуродов (Матиас Соуле, 78') Порту: Диогу Кошта, Пепе (Гонсалу Боржеш, 56'), Франсишку Моура (Дэнни Намасо, 82'), Отавио (Родригу Мора, 66'), Неуэн Перес, Тьягу Джало, Фабиу Виейра (W.Gomes, 82'), Алан Варела (Tomas Perez, 82'), Стефен Эустакиу, Жоау Мариу, Samu Aghehowa Предупреждения: Отавио (26'), Пауло Дибала (29'), Неуэн Перес (34'), Martin Anselmi (41'), Тьягу Джало (41'), Леандро Паредес (51'), Tomas Perez (87'), W.Gomes (90 + 3') Удаление: Стефен Эустакиу (51')

Пауло Дибала снова стал главным героем римского вечера. Аргентинец взял игру в свои руки и буквально за четыре минуты перевернул ход ответного матча с «Порту» (3:2), принеся «Роме» путёвку в следующий раунд Лиги Европы.

Это был не просто очередной блестящий перформанс аргентинца — его статистика подтверждает, что он давно является главным оружием «джаллоросси». С момента перехода в клуб в сезоне 2022/23 Дибала забил 42 мяча во всех турнирах — как минимум вдвое больше, чем любой другой игрок «Ромы».

Ошибка Свилара и чудеса акробатики

Римляне начали активно: Лоренцо Пеллегрини и Элдор Шомуродов уже в дебюте пытались проверить вратаря «Порту», но затем инициатива ушла к гостям. И они сразу же воспользовались шансом.

На 27-й минуте Миле Свилар неудачно начал атаку, сделав рискованный пас в центр, который тут же перехватили португальцы.

«Рома» — «Порту» globallookpress.com

После нескольких рикошетов мяч оказался у Саму Омородиона, который исполнил потрясающий удар через себя — один из лучших голов турнира на данный момент.

Гостевой сектор взорвался от радости, однако радость «Порту» длилась недолго.

Четыре минуты, которые перевернули игру

Футбол часто превращается в театр одного актёра, если на поле есть звезда. В этот вечер Пауло Дибала играл главную роль.

На 35-й минуте он разогнал атаку, отыгрался в стенку с Шомуродовым, ворвался в штрафную и изящным касанием внешней стороной стопы перебросил вратаря — изысканно, хладнокровно и максимально технично.

«Рома» — «Порту» globallookpress.com

Через четыре минуты Пауло вновь оказался в центре внимания. Прорвавшись по флангу, он неожиданно пробил в ближний угол, поймав голкипера на противоходе.

Пока защита «Порту» ждала классического удара в дальний, Дибала сделал всё по-своему — и «Олимпико» взорвался. Подобно толпе Колизея, которая почитала гладиаторов, римская публика боготворила Пауло Дибалу.

Удаление и медленная смерть интриги

Ситуация для «Порту» ухудшилась сразу после перерыва. Стивен Эуштакиу не сдержался и ударил Леандро Паредеса в грудь. VAR не оставил арбитру выбора: прямая красная карточка.

«Рома» — «Порту» globallookpress.com

Но даже вдесятером гости продолжали огрызаться. Саму едва не оформил дубль, когда неожиданно опередил защитника и пробил в штангу. «Рома» поняла намёк и начала давить.

На 83-й минуте свежий Никколо Пизилли довёл счёт до 3:1. Анхелиньо прорвался по флангу и отдал точную передачу в центр, где Пизилли спокойно пробил в угол.

«Рома» — «Порту» globallookpress.com

Казалось, что на этом всё. Но на 95-й минуте Девайн Ренч неудачно подставил ногу под прострел и отправил мяч в свои ворота, заставив трибуны на мгновение замереть. Впрочем, камбэка не случилось — судья тут же дал финальный свисток.

Ночь, когда Император вернулся на трон

Снова Дибала, снова решающий дубль, снова «Рома» идёт дальше. Аргентинец не просто забил два ключевых мяча — он продолжает писать свою римскую историю.

«Рома» — «Порту» globallookpress.com

Статистика, что называется, высечена камнем: с 2022 года он забил 42 гола за клуб, что как минимум вдвое больше, чем у любого другого игрока.

Календарь и таблица Лиги Европы

Теперь «джаллоросси» ждут жеребьёвку, где им могут достаться либо соседи из «Лацио», либо неуступчивый «Атлетик». Но одно ясно уже сейчас: с таким Дибалой «Рома» способна на нечто особенное.