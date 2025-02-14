«Рома» упустила победу в Порту: травма Дибалы, рикошет и красная Кристанте

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы португальский «Порту» и итальянская «Рома»сыграли вничью (1:1). На исходе первого тайма гостей вывел защитник Заки Челик, но «Порту» смог уйти от поражения на 67-й минуте после точного удара Франсишку Моуры. Ответная игра пройдет в Риме 20 февраля.

Итальянцы контролировали игру, вышли вперёд, но пропустили после нелепого рикошета, а затем остались вдесятером. Теперь вся интрига плей-офф Лиги Европы переносится в Рим.

«Порту» атакует, «Рома» терпит и находит свой момент

Матч начался в типичном еврокубковом стиле — с борьбы, нервов и судейского свистка, который звучал чаще, чем хотелось бы. «Порту» выглядел агрессивнее, быстро переходил в атаку и пытался давить через фланги. Но гости грамотно гасили порывы соперника, не давая довести моменты до реальной угрозы.

Правда, на 13-й минуте хозяева были очень близки к голу: после быстрой комбинации Кристанте в последний момент перехватил передачу в штрафной, когда игрок «Порту» уже заносил ногу для удара.

А вот «Рома» отвечала реже, но качественнее. Дибала пробил с линии штрафной — слабовато, и Кошта спокойно забрал мяч. А потом Лоренцо Пеллегрини неожиданно оказался на ударной позиции, но пробил рядом со штангой.

Ключевой момент первой половины случился на 19-й минуте. Пауло Дибала получил болезненный удар по колену от Алана Варелы. Судья карточку не показал, но аргентинец почувствовал последствия позже: сначала хромал, затем пробовал продолжить, но на 40-й минуте окончательно сдался. Для Дибалы это уже третья травма за еврокубковый сезон — и вновь в неподходящий момент.

Пауло Дибала globallookpress.com

Но даже без него «Рома» вышла вперёд. Уже в компенсированное время Томмазо Балданци навязал борьбу в центре поля, мяч отскочил к Алексису Салемакерсу, который прострелил в штрафную. Артём Довбик не смог обработать мяч, но тот удачно отлетел к Зеки Челику, который вколотил его в сетку с острого угла — 1:0!

Гол «Порту» пришёл из ниоткуда — и почти сразу «Рома» осталась вдесятером

Во втором тайме «Порту» включился по-настоящему. Уже на первой минуте Франциско Моура получил шикарный пас в штрафной, но Миле Свилар сыграл в стиле лучшего друга Де Хеа — вылетел на перехват и грудью отбил удар.

На 67-й минуте случился момент, который определил исход матча. Вратарь «Порту» Диогу Кошта выбил мяч вперёд, Пепе продавил защитников, а Моура нанёс плотный удар с дистанции. И тут случилось несчастье — мяч задел Балданци, изменил направление и залетел в угол ворот. Свилар был уже в другом углу, поэтому просто развёл руками. 1:1.

А спустя пять минут «Рома» и вовсе осталась вдесятером. Брайан Кристанте схватил соперника за футболку в центре поля, и это стало его второй жёлтой. Глупое удаление, которое обернулось для римлян тяжёлой концовкой.

Последние 20 минут — осада ворот «Ромы», но ничья устояла

«Порту» почувствовал численное преимущество и пошёл на штурм. Гонсалу Боржеш получил мяч на дальней штанге после углового, но пробил выше. Моура бил головой — защитники выбили в панике. Намасо выцеливал дальний угол — не попал.

Тем временем Свилар продолжал творить магию. Вратарь «Ромы» спас команду как минимум трижды и не позволил «Порту» дожать гостей.

В итоге римляне выдержали натиск и увезли ничью, но теперь их ждёт тяжёлый ответный матч 20 февраля. На «Олимпико» «Роме» нужно будет сыграть смелее и эффективнее, если команда хочет пройти дальше.