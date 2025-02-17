Арсен Венгер: «Ливерпуль» — суперфаворит АПЛ

Легендарный французский тренероценил шансы команд выиграть английскую Премьер-лигу.

«Нужно, чтобы "Ливерпуль" проигрывал матчи. Но прошло 25 туров, а "Ливерпуль" проиграл всего один, так что они должны проиграть как минимум три матча из следующих 13.

На данный момент это выглядит маловероятным, если только они потерпят крушение. Но пока они проиграли всего один матч, так что они являются суперфаворитами, и, кроме того, "Арсенал" должен провести идеальную серию.

Я молюсь, я молюсь, но я должен молиться лучше», — сказал экс-наставник «Арсенала» в эфире beIN Sports.

Календарь и таблица АПЛ

Сейчас после 25-ти туров «Ливерпуль» идет первым в АПЛ с 60 очками. «Арсенал» (53) — второй.