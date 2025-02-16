«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются вингером «Фейенорда»

Вингер голландского «Фейенорда»заинтересовал два клуба АПЛ.

По данным издания Calciomercato, речь идет об «Арсенале» и «Тоттенхэме», которые готовы заполучить 24-летнего бразильца в свои ряды по окончании сезона.

Сумма сделки оценивается в € 30-35 млн. Помимо двух английских клубов Игорем Пайшао интересуются также «Милан» и «Рома».

В текущем сезоне он сыграл 33 матча за «Фейнеорд», забил в них 8 мячей и сделал 14 ассистов. Контракт бразильца с клубом действует до 2029 года, а цена на портале Transfermarkt равна € 17 млн.