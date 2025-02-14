Артета: У нас есть травмированные игроки, которые провели 130 матчей за последние два сезона

Главный тренердал комментарий по поводу череды травм в лондонской команде.

«Каждый случай индивидуален. Очевидно, что некоторые из травм, о которых мы знаем, связаны с нагрузкой и количеством сыгранных минут. Это неизбежно.

У нас есть травмированные игроки, которые провели 130 матчей за последние два сезона. Это вопрос времени, если вы продолжаете нагружать футболистов, нагружать и еще раз нагружать.

Есть много факторов. Очень трудно на что-то указывать, но расписание очень напряженное. Для некоторых игроков, особенно для взрывных игроков, это становится настоящей проблемой», — цитирует Артету ESPN.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.