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    Артета: У нас есть травмированные игроки, которые провели 130 матчей за последние два сезона

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий по поводу череды травм в лондонской команде.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Каждый случай индивидуален. Очевидно, что некоторые из травм, о которых мы знаем, связаны с нагрузкой и количеством сыгранных минут. Это неизбежно.

    У нас есть травмированные игроки, которые провели 130 матчей за последние два сезона. Это вопрос времени, если вы продолжаете нагружать футболистов, нагружать и еще раз нагружать.

    Есть много факторов. Очень трудно на что-то указывать, но расписание очень напряженное. Для некоторых игроков, особенно для взрывных игроков, это становится настоящей проблемой», — цитирует Артету ESPN.

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    Напомним, что «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

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