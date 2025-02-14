Артета: У нас есть травмированные игроки, которые провели 130 матчей за последние два сезона

Микель Артета Фото: globallookpress.com
«Каждый случай индивидуален. Очевидно, что некоторые из травм, о которых мы знаем, связаны с нагрузкой и количеством сыгранных минут. Это неизбежно.
У нас есть травмированные игроки, которые провели 130 матчей за последние два сезона. Это вопрос времени, если вы продолжаете нагружать футболистов, нагружать и еще раз нагружать.
Есть много факторов. Очень трудно на что-то указывать, но расписание очень напряженное. Для некоторых игроков, особенно для взрывных игроков, это становится настоящей проблемой», — цитирует Артету ESPN.
Напомним, что «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.