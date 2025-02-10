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    Тимощук: Постараемся победить «Спартак»

    Футбол Зимний кубок РПЛ Футбол России Спартак Зенит
    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о предстоящем матче против «Спартака» в финале Зимнего кубка РПЛ.

    Анатолий Тимощук
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    Анатолий Тимощук

    «Думаю, это было ожидаемо. Мы понимали расклады и смотрели последний матч, когда играл "Спартак". Изначально было ясно, что больше шансов, что мы сыграем с ними. Естественно, нас ждет хороший спарринг в рамках хорошего турнира на сборах. Да, мы постараемся победить в этом матче. Думаю, так же думает и "Спартак".

    Есть, конечно, задача получить максимально возможную нагрузку, потому что перед этим нас ждет еще одна игра утром. Думаю, составы так будут распределяться, чтобы футболисты равномерно получили нужную мотивацию и нужную нагрузку, дополнительный стимул. Исходя из этого будем выбирать состав — относительно того, в каком состоянии находятся игроки, кому сколько времени нужно сыграть. Естественно, подойдем в максимальной готовности к игре через тренировочный процесс.

    Сейчас такое состояние… Вчера шутили, что нагрузка немного наслоилась, было несколько матчей. Работа на втором сборе без выходных приводит к тому, что игроки уже не такие свежие. Но мы понимаем, в каком они состоянии находятся, эту цель и преследуем для того, чтобы они быстрее адаптировались к физическим нагрузкам, быстрее воспринимали беговую работу. Скажем так, с легкостью для ног. Сегодня у нас два занятия, завтра — одно. Однозначно мы не смотрим на значимость и результаты матчей, а смотрим на то, насколько нам важно получить какую-либо нагрузку и подготовить футболистов к сезону. Естественно, максимальной готовности пока нет, но думаю, процентов на 60-70 многие из игроков уже готовы», — цитирует Тимощука пресс-служба «Зенита».

    Игра «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 11 февраля. С прогноз можете ознакомиться по этой ссылке.

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