1 февраля в финальном матче зимнего Кубка РПЛ сыграют «Спартак» и «Зенит». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: московская команда одержала две победы, набрала 6 очков и выиграла свою группу на турнире.

В чемпионате «красно-белые» пока что имеют в своем активе 37 очков и располагаются на третьем месте в турнирной таблице.

Москвичи смогли забить 36 мячей, а пропустили всего 14.

Последние матчи: в рамках Зимнего кубка РПЛ команда из столицы России переиграла «Краснодар» (3:2) и «Динамо» (1:0).

До этого в спаррингах коллектив из Москвы разгромил «Астану» (4:1) и сыграл вничью с «Черноморцем» (3:3).

Прогнозы и ставки на футбол

В последних официальных матчах «народная команда» разгромила «Пари НН» (3:0) и «Краснодар» (3:0).

Не сыграют: в столичном коллективе травмированные отсутствуют.

Состояние команды: сейчас «Спартак» планомерно подходит к сезону, набирает форму и немного изменяет состав. Уже ушли из команды Шамар Николсон, Александр Селихов, Томаш Тавареш и Виллиан Жозе, а пришли Илья Помазун и Ливай Гарсия.

Думается, что подопечные Деяна Станковича настроены исключительно на борьбу за чемпионство. Для этого у «гладиаторов» все есть и они вполне могут рассчитывать на золотые медали.

«Зенит»

Турнирное положение: зенитовцы тоже победили в обеих встречах на турнире, смогли набрать 5 очков и заняли первое место в своей группе.

Команда из Санкт-Петербурга в российской Премьер-лиге имеет на своем счету 39 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице.

«Сине-бело-голубые» забили целых 37 мячей, а пропустили всего 12.

Последние матчи: в рамках Зимнего Кубка РПЛ питерский коллектив по пенальти выиграл у ЦСКА (2:2, по пенальти 4:1) и переиграл «Ростов» (2:1).

До этого на сборах коллектив с берегов Невы уступил «Динамо» (1:3) и армянскому «Ноа» (1:3).

Также питерцы дважды сыграли со сборной Иордании. Первый раз сыграли вничью (1:1), а второй раз победили (1:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: команда Сергея Семака понимает, что во второй части сезона будет сложная борьба за чемпионский титул, поэтому серьезно усиливается. В «Зенит» уже пришел Луис Энрике и вернулись с аренд Ваня Дркушич и Ду Кейрос. Покинули же коллектив Клаудиньо, Артур и Уилсон Изидор.

У «Зенита» только одна цель — стать чемпионом в седьмой раз подряд и в год клубного столетия. Для этого в команде готовы на многое. В любом случае, именно петербуржцы считаются главными фаворитами сезона.

Статистика для ставок

«Зенит» выиграл только 2 из последних 8 матчей

«Спартак» выиграл 5 из последних 6 матчей

В последней очной игре в 2024 году «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью 0:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.70, а победа «Спартака» — в 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.25.

Прогноз: сейчас команды готовятся и определить их форму сложно, поэтому они являются примерно равными и могут завершить встречу вничью.

Ставка: ничья в основное время за 3.70.

Прогноз: у обеих команд явно атака сильнее обороны, поэтому ждем результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3 за 2.00.