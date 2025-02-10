Тарханов: В матче «Спартак» — «Зенит» шансы на победу равны

Российский тренервысказался о предстоящем финале Зимнего кубка РПЛ между

«Думаю, шансы у команд на победу равные. Все-таки это товарищеская игра. Ясно, что будет задействовано большое количество футболистов, поэтому сложно предположить, кто как сыграет.

Не думаю, что будет много голов. Даже на групповом этапе мы такого не видели. Сейчас у ребят нет той готовности, чтобы много забивать. Плюс много замен. Практически все команды меняют весь состав по ходу встреч. Это тоже влияет на результат.

Угальде не забивает? Это нормально. Встречи товарищеские, хоть они и определяют судьбу кубка», — цитирует Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

Игра «Спартак» — «Зенит» состоится завтра, 11 февраля. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.