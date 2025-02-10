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    Тренер «Краснодара» Мусаев: Наверное, трансферов уже не будет у нас

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что клуб, вероятно, не будет приобретать футболистов в зимнее трансферное окно.

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
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    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «Наверное, трансферов уже не будет у нас, я о них и не думаю. Мысли о том, как сделать сильнее футболистов, которые есть. У нас хорошая обойма.

    Вы помните, что в первой части сезона мы практически прошли без травм. Но всё может быть: и травмы, и дисквалификации. Верим, что есть резерв и те ребята, которые меньше играли, смогут в случае необходимости выйти и усилить игру», — сказал Мусаев «Матч ТВ».

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