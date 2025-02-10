Тренер «Краснодара» Мусаев: Наверное, трансферов уже не будет у нас

Главный тренерзаявил, что клуб, вероятно, не будет приобретать футболистов в зимнее трансферное окно.

«Наверное, трансферов уже не будет у нас, я о них и не думаю. Мысли о том, как сделать сильнее футболистов, которые есть. У нас хорошая обойма.

Вы помните, что в первой части сезона мы практически прошли без травм. Но всё может быть: и травмы, и дисквалификации. Верим, что есть резерв и те ребята, которые меньше играли, смогут в случае необходимости выйти и усилить игру», — сказал Мусаев «Матч ТВ».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе.