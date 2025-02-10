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    Бундеслига. Главные соперники «Баварии» потеряли очки

    Итоги 21-го тура чемпионата Германии по футболу

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    «Бавария» — «Вердер»
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    «Бавария» — «Вердер»
    «Бавария» увеличила преимущество от конкурентов до 8 очков и движется к титулу чемпиона Германии. «Байер» и «Айнтрахт» потеряли очки, а «Лейпциг» и «Штутгарт» подтянулись к группе лидеров.

    Изменения в турнирной таблице

    Топ-5 команд немецкой Бундеслиги осталась неизменной после игр 21 тура. На три ступеньки вверх поднялся «Фрайбург», который теперь занимает 6 место.

    По одной строчке опустились «Майнц» (7 место), «Боруссия М» (8 место). На две строчки опустился «Вердер», заняв 10 место, а «Вольфсбург» поднялся на 9 позицию.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Поменялись местами в турнирной таблице «Унион» и «Санкт-Паули», которые расположились на 13 и 14 местах соответственно.

    Осечка конкурентов — шанс для «Баварии»

    «Бавария» продолжает побеждать в немецком чемпионате. В 21 туре Бундеслиги «немецкая машина» одержала крупную победу над «Вердером» (3:0).

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    • В составе мюнхенского клуба дубль оформил Харри Кейн, реализовав два пенальти на 56-йи 97-й минутах. Ещё один мяч на свой счёт записал Лерой Сане. Таким образом «Бавария» набрала 54 очка.

    Ближайший преследователь мюнхенцев — «Байер» не смог распечатать ворота «Вольфсбурга» (0:0). Фармацевты после ничьи аккумулировали 46 баллов и теперь отстают от «Баварии» на 8 пунктов.

    «Айнтрахт» — «Вольфсбург»
    globallookpress.com

    Потерял очки «Айнтрахт», который идёт на третьей строчке чемпионата Германии. Команда сыграла вничью с «Боруссией» из Гладбаха (1:1) и набрала 39 баллов.

    Топ-6

    Далее в турнирной таблице идёт «Лейпциг», который набрал 36 очков. В рамках минувшего тура «красные быки» переиграли «Санкт-Паули» (2:0).

    На пятой строчке остался Штутгарт, который имеет в активе 35 пунктов. В 21 туре «швабы» одержали победу в матче против «Боруссии» из Дортмунда (2:1). К слову, «шмели» занимают 11 место в Бундеслиге, набрав 29 баллов.

    «Боруссия» Дортмунд — «Штутгарт»
    globallookpress.com

    В еврокубковую шестёрку входит «Фрайбург», который оказался сильнее «Хайденхайма» (1:0) и набрал 33 очка.

    Зона вылета

    «Хайденхайм» входит в группу аутсайдеров немецкого первенства, команда с 14 пунктами занимает 16 место.

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    • Строчкой ниже расположился «Хольштайн Киль» с 13 очками. «Аисты» сыграли вничью с «Бохумом», у которого 11 баллов и 18 место в немецком первенстве.

    Тур № 22

    Матчи 22-го тура чемпионата Германии пройдут с 14 по 16 февраля.

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    В центральном матче сойдутся лидеры Бундеслиги: «Байер» примет «Баварию» 15 февраля.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    В воскресенье, 16 февраля «Айнтрахт» дома сыграет против аутсайдера — «Хольмштайн Киль».

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