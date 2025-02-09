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    «Торино» и «Дженоа» не выявили победителя

    «Торино» — «Дженоа»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В 24-м туре итальянской Серии А «Торино» и «Дженоа» сыграли вничью со счетом 1:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 45+2-й минуте хозяева вышли вперед после автогола Мартина Торсбю.

    Гости смогли отыграться на 68-й минуте после точного удара Андреа Пинамонти.

    Календарь и таблица Серии А

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Дженоа 1:1
    Голы: 1:0 Мортен Торсби (автогол) (45 + 2'), 1:1 Андреа Пинамонти (68') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Себастьян Валюкевич, Гильермо Марипан, Сауль Коко, Борна Соса (Кристиано Бираги, 71'), Валентин Лацаро (Marcus Pedersen, 71'), Самуэле Риччи, Адриен Тамез (Гвидас Гинейтис, 30'), Никола Влашич (Антонио Санабрия, 85'), Янн Карамо (Чезаре Казадей, 71'), Че Адамс Дженоа: Аарон Мартин, Хоан Васкес, Стефано Сабелли, Фабио Миретти (Алессандро Дзаноли, 52'), Мортен Френнруп, Милан Бадель (Patrizio Masini, 61'), Мортен Торсби, Андреа Пинамонти (Калеб Экубан, 78'), Витор Оливейра (Жуниор Мессьяс, 52'), Alan Matturro, Nicola Leali Предупреждения: Сауль Коко (70'), Самуэле Риччи (75'), Жуниор Мессьяс (75'), Alan Matturro (86')

    «Торино» идет на 11-м месте с 28 очками. «Дженоа» (27) следом за ним.

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