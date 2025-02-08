1-й таймРеал — АтлетикоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе«Реал» — «Атлетико». Онлайн
  • 21:56
    • «Милан» разобрался с «Эмполи»
  • 19:30
    • «Байер» потерял очки с «Вольфсбургом», «Майнц» сыграл вничью с «Аугсбургом»
  • 17:48
    • Потапова победила Соснович и вышла в финал турнира в Клуж-Напоке
  • 19:26
    • «Боруссия» Д проиграла «Штутгарту», «Унион» разгромил «Хоффенхайм»
  • 18:52
    • «Аталанта» в гостях разгромила «Верону», Ретеги сделал покер
    Все новости спорта

    «Реал» — «Атлетико»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико Реал Мадрид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    8 февраля в Мадриде состоится главное событие недели — мадридский «Реал» примет «Атлетико» в рамках центрального матча 23-го тура испанской Примеры.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Матч интересен не только из-за его статуса, но также из-за турнирных соображений. Команды являются соседями по таблице. «Реал» имеет 49 очков и возглавляет таблицу, а «Атлетико» находится позади на один пункт. Таким образом, сегодня нас ждет битва за первое место в чемпионате Испании.

    Последние дерби Мадрида — это ничьи. «Реал» и «Атлетико» дважды подряд сыграли вничью 1:1. В примере «матрасники» не проигрывают «сливочным» уже четыре матча. При этом в гостях у «Реала» «Атлетико» в последний раз побеждал в 2016 году.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и ставки на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05, в котором поставили на результативность.

    • Букмекеры полагают, что фаворитом матча должен быть «Реал»: 1.95 против 3.90 на победу, 3.80 на ничью.

    • Искусственный интеллект не верит в силы «Атлетико» и пророчит «Реалу» крупную победу со счетом 5:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Реал» — «Атлетико», стартовые составы и статистику команд смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» не заметит соперника
  • «Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Забивать будут все!
  • «Плимут» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Вашингтон» проведет очередную образцовую встречу
  • «Вашингтон» — «Юта». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.99
  • Экспресс дня 8 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Плимут — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Вашингтон — Юта
  • Хоккей
  • Завтра в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Топурия — Волкановски
  • Бои
  • Завтра в 04:10
    •  1.97
  • Прогноз на матч Канзас-Сити Чифс — Филадельфия Иглс
  • Прочие
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Радукану — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 18:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Волынец — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры