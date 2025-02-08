8 февраля в Мадриде состоится главное событие недели — мадридскийприметв рамках центрального матча 23-го тура испанской Примеры.

Матч интересен не только из-за его статуса, но также из-за турнирных соображений. Команды являются соседями по таблице. «Реал» имеет 49 очков и возглавляет таблицу, а «Атлетико» находится позади на один пункт. Таким образом, сегодня нас ждет битва за первое место в чемпионате Испании.

Последние дерби Мадрида — это ничьи. «Реал» и «Атлетико» дважды подряд сыграли вничью 1:1. В примере «матрасники» не проигрывают «сливочным» уже четыре матча. При этом в гостях у «Реала» «Атлетико» в последний раз побеждал в 2016 году.

Прогнозы и ставки

Прогнозы и ставки на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05, в котором поставили на результативность.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.05, в котором поставили на результативность. Букмекеры полагают, что фаворитом матча должен быть «Реал»: 1.95 против 3.90 на победу, 3.80 на ничью.

Искусственный интеллект не верит в силы «Атлетико» и пророчит «Реалу» крупную победу со счетом 5:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал» — «Атлетико», стартовые составы и статистику команд смотрите на LiveCup.Run.

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