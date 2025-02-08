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    «Эмполи» — «Милан». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 24-го тура Серии А «Эмполи» — «Милан»

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    «Эмполи» и «Милан» сыграют между собой в матче 24-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Эмполи»

    «Эмполи» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 21 очко в 23-х матчах. Команда из одноименного города одержала 4 победы, 9 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 22:33.

    В 8-ми последних матчах «Эмполи» набрал всего два очка. На прошлых выходных «синие» встречались в гостях с «Ювентусом» и потерпели разгромное поражение со счетом 1:4. До этого «Эмполи» сыграл вничью с «Болоньей» (1:1), а также проиграл «Интеру» (1:3) и «Лечче» (1:3).

    «Милан»

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    «Милан» с 35 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А. В 22-х матчах «красно-черные» одержали 9 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 33:24.

    В крайнем туре «Милан» упустил победу в дерби над «Интером», пропустив на последних минутах — ничья 1:1. До этого подопечные Консейсау дома вырвали победу у «Пармы» (3:2).

    В минувший четверг «Милан» встречался с «Ромой» в рамках четвертьфинала Кубка Италии. «Красно-черные» уверенно обыграли соперника со счетом 3:1 и вышли в полуфинал.

    Личные встречи

    В матче первого круга «Милан» разгромил соперника дома со счетом 3:0.

    В последних 10-ти матчах на счету «красно-черных» 7 побед, «Эмполи» оказался сильнее в одном случае и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эмполи» — «Милан» с коэффициентом 1.82.

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