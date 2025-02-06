Неймар: Уверен, что «Сантос» сильно изменится и наберет форму

Форвардпрокомментировал свою игру зав первом матче после возвращения в клуб. Встреча с «Ботафого Сан-Паулу» закончилась со счетом 1:1.

«Сложно найти слова, чтобы описать свои чувства, когда любишь кого-то. Я люблю "Сантос", и у меня нет слов, чтобы описать, что я чувствовал сегодня. Игра была очень тяжелой. Я даже сказал отцу, что соперник много времени проводил в обороне, плотно играл с нами и много фолил. Уверен, что "Сантос" сильно изменится, наберет форму и сделает фанатов очень счастливыми.

Я почти забил красивый гол? В моменте ни о чем таком не думаешь, просто играешь. Я не задумываюсь заранее, что сделаю на поле в следующий момент. С одной стороны, я почти забил, с другой — промазал. Мне нужно больше минут, больше игр. Сейчас я не готов на 100%. Я и не думал, что буду так много бегать, финтить. Скорее всего, через четыре — пять игр я буду в лучшей форме.

Сегодня я мог бы сыграть больше, но давайте не спешить. Нужно время. Да, я чувствовал себя хорошо, думал, что пробегу меньше, чем вышло. Я доволен своей игрой и чувствую, что я дома. На поле я делал то, что люблю больше всего. Грустно, что мой день рождения закончился с горьким вкусом ничьей. Но я прошу фанатов проявить терпение, поэтому что эта команда прибавит и будет их радовать», — приводит слова Неймара Globo.