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    Гризманн: В судейских скандалах виноваты все — клубы, президенты, журналисты

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    Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн дал комментарий по поводу участившихся судейских скандалов в чемпионате Испании.

    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн

    «Я думаю, мы должны прекратить этот бред, потому что, на мой взгляд, это именно он и есть. Именно от журналистов зависит, поднимется шум или нет. Если вы не будете ничего говорить, а клубы будут публиковать заявления, которые никто не будет обсуждать, такого давления на судей уже не будет.

    Сейчас любой судья, независимо от имени, приезжает на любой стадион в страхе допустить ошибку, потому что все будут следить за ним. Нехорошо, что судьи подходят к игре в таком состоянии. Мы должны оставить их в покое, им хватает того, что они терпят нас на поле, и они не должны терпеть нас за его пределами.

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    • В этом виноваты все — клубы, президенты, журналисты... Судьи устали от этого бреда», — приводит слова Гризманна Movistar Plus.

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