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    Тебас: В «Реале» сошли с ума

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    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на жалобу мадридского «Реала» для RFEF на судейство в матче 22-го тура Примеры с «Эспаньолом».

    Хавьер Тебас
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    Хавьер Тебас

    «Реал намерен навредить турниру. Этот клуб выстроил нарратив, в котором вишенкой на торте стало опубликованное на днях заявление. Они изображают из себя жертв, что не соответствует действительности, неправильно анализируют дело Негрейры, по которому ведётся расследование.

    В случае с Негрейрой было доказано, что он мог влиять на повышение и понижение судей в статусе, но платежи арбитрам не были доказаны. "Реал" рассказывает, что стал жертвой. Но это преувеличенно и неуместно. Цель, на мой взгляд, состоит в том, чтобы навредить соревнованию. Судя по тексту заявления, соревнование является нечестным от начала и до конца. Они сошли с ума», — приводит слова Тебаса AS.

    Напомним, что «Реал» в этой игре проиграл со счетом 0:1. Мадридцы лидируют в турнирной таблице испанской Примеры.

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