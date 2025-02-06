Тебас: В «Реале» сошли с ума

Президент Ла Лигиотреагировал на жалобу мадридскогодля RFEF на судейство в матче 22-го тура Примеры с

«Реал намерен навредить турниру. Этот клуб выстроил нарратив, в котором вишенкой на торте стало опубликованное на днях заявление. Они изображают из себя жертв, что не соответствует действительности, неправильно анализируют дело Негрейры, по которому ведётся расследование.

В случае с Негрейрой было доказано, что он мог влиять на повышение и понижение судей в статусе, но платежи арбитрам не были доказаны. "Реал" рассказывает, что стал жертвой. Но это преувеличенно и неуместно. Цель, на мой взгляд, состоит в том, чтобы навредить соревнованию. Судя по тексту заявления, соревнование является нечестным от начала и до конца. Они сошли с ума», — приводит слова Тебаса AS.

Напомним, что «Реал» в этой игре проиграл со счетом 0:1. Мадридцы лидируют в турнирной таблице испанской Примеры.