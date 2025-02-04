«Зенит» — ЦСКА: счет матча 2:2, по пенальти 4:1, обзор голов

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
В основное время на голы Дугласа Сантоса и Александра Соболева гости ответили точными ударами Матвея Кисляка и Артема Шуманского.
В серии пенальти футболисты ЦСКА допустили две оплошности.
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Зенит — ЦСКА 2:2
Голы: 1:0 Дуглас Сантос (49'), 1:1 Матвей Кисляк (57'), 1:2 Shumansky A. (88'), 2:2 Александр Соболев (90+3') Предупреждения: Андрей Мостовой (23'), Максим Глушенков (27'), Саша Зделар (43'), Виллиан Роша (48')
«Зенит» набрал 2 очка и идет на втором месте в турнирной таблице группы. ЦСКА с 4 баллами идет первым.