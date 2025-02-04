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    Личка: Понятно, что товарищеская игра, но каждая команда хочет выиграть

    Футбол Зимний кубок РПЛ Динамо Краснодар
    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о матче против «Краснодара» (0:1) в Зимнем Кубке.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Понятно, что это товарищеская игра, но каждая команда хочет выиграть. Я хочу верить, что Тормена не хотел травмировать нашего игрока. Когда я увидел это со скамейки, это было очень жёстко и думал, что он сломал ему ногу. Очень рад, что не случилось большой травмы.

    Это футбол и эмоции. Но, с другой стороны, если менталитета победителя не будет в таких играх, очень тяжело переключаться в чемпионате. Эмоции нужны в футболе», — цитирует Личку «Чемпионат».

    Сейчас у «Краснодара» стало 3 очка после двух матчей в группе А, у «Динамо» (0), а лидирует «Спартак» с 3 очками после одной игры.

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