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    «Ле-Ман» — ПСЖ: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции ПСЖ Ле-Ман
    4 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Франции, в котором «Ле-Ман» примет ПСЖ. Начало игры в 23:10 по мск.

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    Представитель Лиги 3, «Ле-Ман», прошел в эту стадию турнира после победы над «Валенсьеном» в серии пенальти. К матчу с чемпионом Франции хозяева подошли с серией из девяти матчей без поражений.

    ПСЖ победил в двух последних поединках, обыграв «Штутгарт» 4:1 в Лиге чемпионов и разгромив 5:2 «Брест» в Лиге 1. На своем пути в Кубке Франции «парижане» уже успели пройти «Ланс» и «Эспали».

    Прогнозы и ставки

    Информация о ставках и коэффициентах на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч с коэффициентом 2.05.

    • Букмекеры дают 20.0 на победу хозяев и 1.10 на победу гостей. Ставки на проход в следующий раунд принимаются с коэффициентами 10.0 и 1.05 соответственно.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ле-Ман» — ПСЖ смотрите на сайте LiveCup.Run.

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