Представитель Лиги 3, «Ле-Ман», прошел в эту стадию турнира после победы над «Валенсьеном» в серии пенальти. К матчу с чемпионом Франции хозяева подошли с серией из девяти матчей без поражений.
ПСЖ победил в двух последних поединках, обыграв «Штутгарт» 4:1 в Лиге чемпионов и разгромив 5:2 «Брест» в Лиге 1. На своем пути в Кубке Франции «парижане» уже успели пройти «Ланс» и «Эспали».
Прогнозы и ставки
Информация о ставках и коэффициентах на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч с коэффициентом 2.05.
- Букмекеры дают 20.0 на победу хозяев и 1.10 на победу гостей. Ставки на проход в следующий раунд принимаются с коэффициентами 10.0 и 1.05 соответственно.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ле-Ман» — ПСЖ смотрите на сайте LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
VIP программыНовым игрокам
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету