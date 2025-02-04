4 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Франции, в которомпримет. Начало игры в 23:10 по мск.

Представитель Лиги 3, «Ле-Ман», прошел в эту стадию турнира после победы над «Валенсьеном» в серии пенальти. К матчу с чемпионом Франции хозяева подошли с серией из девяти матчей без поражений.

ПСЖ победил в двух последних поединках, обыграв «Штутгарт» 4:1 в Лиге чемпионов и разгромив 5:2 «Брест» в Лиге 1. На своем пути в Кубке Франции «парижане» уже успели пройти «Ланс» и «Эспали».

Прогнозы и ставки

Информация о ставках и коэффициентах на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч с коэффициентом 2.05.

подготовили прогноз на матч с коэффициентом 2.05. Букмекеры дают 20.0 на победу хозяев и 1.10 на победу гостей. Ставки на проход в следующий раунд принимаются с коэффициентами 10.0 и 1.05 соответственно.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ле-Ман» — ПСЖ смотрите на сайте LiveCup.Run.

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