Кордоба: «Краснодар» готов к чемпионству в РПЛ

Джон Кордоба Фото: globallookpress.com
«Мы сейчас проходим подготовку на сборах, поэтому нормально, что накапливается усталость, и в некоторых матчах выходим хорошо или не так хорошо.
Уже будем смотреть по окончании сезона, нужно ли "Краснодару" что-то добавить, чтобы удержать первое место. Мы проделаем хорошую работу и будем подводить итоги в конце сезона. "Краснодар" готов к чемпионству в РПЛ», — цитирует Кордобу «Чемпионат».
В настоящий момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, но у «Зенита» столько же зачетных баллов.