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    Кордоба: «Краснодар» готов к чемпионству в РПЛ

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    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о борьбе команды за чемпионский титул в этом сезоне.

    Джон Кордоба
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    Джон Кордоба

    «Мы сейчас проходим подготовку на сборах, поэтому нормально, что накапливается усталость, и в некоторых матчах выходим хорошо или не так хорошо.

    Уже будем смотреть по окончании сезона, нужно ли "Краснодару" что-то добавить, чтобы удержать первое место. Мы проделаем хорошую работу и будем подводить итоги в конце сезона. "Краснодар" готов к чемпионству в РПЛ», — цитирует Кордобу «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, но у «Зенита» столько же зачетных баллов.

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