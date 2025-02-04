Кордоба: «Краснодар» готов к чемпионству в РПЛ

Нападающийвысказался о борьбе команды за чемпионский титул в этом сезоне.

«Мы сейчас проходим подготовку на сборах, поэтому нормально, что накапливается усталость, и в некоторых матчах выходим хорошо или не так хорошо.

Уже будем смотреть по окончании сезона, нужно ли "Краснодару" что-то добавить, чтобы удержать первое место. Мы проделаем хорошую работу и будем подводить итоги в конце сезона. "Краснодар" готов к чемпионству в РПЛ», — цитирует Кордобу «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, но у «Зенита» столько же зачетных баллов.