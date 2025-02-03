После разгромного поражения от «Спортинга» со счетом 3:0 «Риу Аве» на выезде победил «Фаренсе» 3:1. Это позволило хозяевам набрать 23 очка и выйти на 10-е место в таблице.
«Порту» отстает от «Бенфики» и «Спортинга». После трех матчей без побед гости потеряли 8 пунктов и остаются на 3-й позиции. На данный момент отставание от лидера составляет 9 очков. В недавних поединках турнира «драконы» проиграли 1:3 «Жил Висенте» и 0:2 «Насьоналу». Последним результатом является ничья 1:1 с «Санта-Кларой».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.
- Букмекеры дают 9.0 на победу хозяев и 1.35 на победу гостей. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.30.
- Искусственный интеллект ожидает, что матч завершится вничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Риу Аве» — «Порту» смотрите на LiveCup.Run.
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