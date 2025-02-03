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    «Риу Аве» — «Порту»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Португалия Порту
    В 20-м туре чемпионата Португалии «Порту» сыграет в гостях у «Риу Аве». Игра состоится 3 февраля в 23:45 по мск.

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    После разгромного поражения от «Спортинга» со счетом 3:0 «Риу Аве» на выезде победил «Фаренсе» 3:1. Это позволило хозяевам набрать 23 очка и выйти на 10-е место в таблице.

    «Порту» отстает от «Бенфики» и «Спортинга». После трех матчей без побед гости потеряли 8 пунктов и остаются на 3-й позиции. На данный момент отставание от лидера составляет 9 очков. В недавних поединках турнира «драконы» проиграли 1:3 «Жил Висенте» и 0:2 «Насьоналу». Последним результатом является ничья 1:1 с «Санта-Кларой».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.

    • Букмекеры дают 9.0 на победу хозяев и 1.35 на победу гостей. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.30.

    • Искусственный интеллект ожидает, что матч завершится вничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Риу Аве» — «Порту» смотрите на LiveCup.Run.

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