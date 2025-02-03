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    «Порту» прервет серию без побед в Примейре?

    «Риу Аве» — «Порту». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 3 февраля 2025 года

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    «Порту»
    3 февраля в 20-м туре португальской Примейры «Риу Аве» дома сыграет против «Порту». Начало игры — в 23:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Риу Аве» — «Порту», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 03 Февраля 2025 года

    Риу Аве

  • Вила-ду-Конде
    •  Риу Аве 23:45 Порту

    Порту

  • Порту
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    «Риу Аве»

    Турнирное положение: Клуб из города Вила-ду-Конди с 23 очками идет на десятой строке и на шесть пунктов опережает красную зону.

    «Риу Аве» отпраздновал шесть викторий, пять встреч завершил миром и восемь раз уступал, разница мячей составляет 20:32.

    Риу Аве — Порту: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Речники» в прошлом туре чемпионата на выезде смогли переиграть «Фаренсе» со счетом 2:1. А в двух предыдущих игровых днях они поделили очки на выезде с «Жил Висенте», сыграв 1:1, и дома потерпели крупное фиаско от «Спортинга» — 0:3.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Риу Аве» весьма неплохо провел свой предыдущий отрезок из десяти игр чемпионата страны. За это время команда потерпела три фиаско, два из которых были минимальные и гостевые, расписала три результативные мировые и отпраздновала четыре виктории, причем две из них на выезде. И за весь данный период «зелено-белые» не забили только в трех случаях и каждый раз в проигрышных встречах.

    «Порту»

    Турнирное положение: 30-кратный чемпион Португалии в текущем первенстве на данный момент идет на третьей строке с 41 баллом и на шесть пунктов отстает от лидера.

    «Порту» выиграл 13 игр из 19 проведенных, два поединка завершил вничью и потерпел четыре проигрыша, разница мячей составляет 42:15.

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    • Последние матчи: В преддверии данного поединка «драконы» минимально выиграли на выезде у израильтянского «Маккаби» Тель-Авив 1:0 в заключительном туре основного этапа Лиги Европы и пробились в плей-офф, где сыграют с итальянской «Ромой». В последней же игре чемпионата Португалии они дома поделили очки с «Санта-Кларой» — 1:1.

    Не сыграют: Защитник Иван Маркано пребывает в лазарете команды.

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    Состояние команды: «Порту» смог выиграть свой последний проведенный поединок, переиграв израильский клуб со счетом 1:0 в рамках Лиги Европы. И этой победой «сине-белые» прервали свою 5-матчевую серию без викторий с учетом всех турниров. За данный отрезок встреч коллектив потерпел четыре фиаско и расписал один мировой исход. В чемпионате Португалии команда не выигрывает уже на протяжении трех матчей, проиграв дважды в этом периоде.

    Статистика для ставок

    • «Риу Аве» дома в текущем чемпионате проиграл лишь раз при четырех выигрышах и четырех ничьих

    • «Порту» в Примейре уступил в трех из пяти предыдущих гостевых игр при всего одной победе

    • «Порту» выиграл у «Риу Аве» в трех из четырех минувших очных встреч при одной мировой, пропустив за данный период лишь гол

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Порту» — 1.45, победа «Риу Аве» — 7.10, ничья — 4.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: «Порту» неплохо играет против «Риу Аве», но в основном побеждает оппонента с минимальным счетом. Поэтому исходя из данной статистики ставим здесь на такой исход — победа «Порту» в один мяч или ничья.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.02.

    Прогноз: И не исключаем, что хозяева смогут устоять против столько грозного соперника хотя бы в первой половине игры.

    Ставка: ничья в первом тайме за 2.45.

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    «Риу Аве» — «Порту»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 03.02.2025. Прогнозы на футбол. «Порту» прервет серию без побед в Примейре?
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