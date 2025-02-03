3 февраля на «Стэмфорд Бридж»будут закрывать программу 24-го тура АПЛ. Поединок команд стартует в 23:00 по мск.

«Аристократы» в прошлом туре уступили 1:3 «Манчестер Сити», но при этом им удалось удержаться в зоне еврокубков. На данный момент команда Энцо Марески занимает 6-е место с 40 очками на счету.

«Вест Хэм» будет играть после ничьи 1:1 с «Астон Виллой». «Молотобойцы» выиграли только одну встречу из пяти последних. В таблице они близки к зоне вылета по позиции, занимая 15-е место. По очкам у них 10 пунктов форы.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Информация доя ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.10.

подготовили прогноз с коэффициентом 3.10. Букмекеры считают фаворитом «Челси»: на победу хозяев они дают 1.31, на победу гостей предлагают 9.00.

Искусственный интеллект ставит на победу «Челси» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Челси» — «Вест Хэм» смотрите на LiveCup.Run.

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