«Аристократы» в прошлом туре уступили 1:3 «Манчестер Сити», но при этом им удалось удержаться в зоне еврокубков. На данный момент команда Энцо Марески занимает 6-е место с 40 очками на счету.
«Вест Хэм» будет играть после ничьи 1:1 с «Астон Виллой». «Молотобойцы» выиграли только одну встречу из пяти последних. В таблице они близки к зоне вылета по позиции, занимая 15-е место. По очкам у них 10 пунктов форы.
Прогнозы и ставки
Информация доя ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.10.
- Букмекеры считают фаворитом «Челси»: на победу хозяев они дают 1.31, на победу гостей предлагают 9.00.
- Искусственный интеллект ставит на победу «Челси» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Челси» — «Вест Хэм» смотрите на LiveCup.Run.
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