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    Экс-тренер «Шахтера» и «Милана» возглавил «Лион»

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    «Лион» сообщил о назначении Паулу Фонсеки на пост главного тренера.

    Паулу Фонсека
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    Паулу Фонсека

    Контракт 51-летнего португальца с французским клубом рассчитан до июня 2027 года.

    Фонсека сменил в «Лионе» Пьера Сажа, который был уволен после из пяти матчей без побед. В одном из них команда проиграла «Бургуан Жалье» из пятого дивизиона и вылетела из Кубка Франции.

    Фонсека ранее в этом сезоне был уволен с поста главного тренера «Милана».

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    • Во Франции Фонсека известен по работе в «Лилле». В прошлом сезоне «доги» под его руководством заняли четвертое место в Лиге 1 и квалифицировались в Лигу чемпионов.

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