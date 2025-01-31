Экс-тренер «Шахтера» и «Милана» возглавил «Лион»

сообщил о назначениина пост главного тренера.

Контракт 51-летнего португальца с французским клубом рассчитан до июня 2027 года.

Фонсека сменил в «Лионе» Пьера Сажа, который был уволен после из пяти матчей без побед. В одном из них команда проиграла «Бургуан Жалье» из пятого дивизиона и вылетела из Кубка Франции.

Фонсека ранее в этом сезоне был уволен с поста главного тренера «Милана».

Во Франции Фонсека известен по работе в «Лилле». В прошлом сезоне «доги» под его руководством заняли четвертое место в Лиге 1 и квалифицировались в Лигу чемпионов.