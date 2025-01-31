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    Сержиу Консейсау могут уволить из «Милана»

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    Итальянский «Милан» рассматривает возможность увольнения главного тренера Сержиу Консейсау, сообщает авторитетное издание Tuttosport.

    Сержиу Консейсау
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    Сержиу Консейсау

    После поражения в ЛЧ от загребского «Динамо» (1:2) боссы россонери думают отправить в отставку португальского специалиста, который не нашел общего языка с раздевалкой и ведет себя очень жестко по отношению к игрокам.

    Консейсау после матча вступил в авторитетным защитником Давиде Калабрия, имеет претензии к испанскому нападающему Альваро Моратей, из-за чего он собирается покинуть «Милан». Есть претензии и к другим игрокам.

    Календарь и таблица Серии А

    Португалец по ходу сезона сменил в «Милане» своего соотечественника Паулу Фонсека, всего сыграл с командой 8 матчей во всех турнирах, одержал 5 побед, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения.

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