Сержиу Консейсау могут уволить из «Милана»

Итальянскийрассматривает возможность увольнения главного тренера, сообщает авторитетное издание Tuttosport.

После поражения в ЛЧ от загребского «Динамо» (1:2) боссы россонери думают отправить в отставку португальского специалиста, который не нашел общего языка с раздевалкой и ведет себя очень жестко по отношению к игрокам.

Консейсау после матча вступил в авторитетным защитником Давиде Калабрия, имеет претензии к испанскому нападающему Альваро Моратей, из-за чего он собирается покинуть «Милан». Есть претензии и к другим игрокам.

Календарь и таблица Серии А

Португалец по ходу сезона сменил в «Милане» своего соотечественника Паулу Фонсека, всего сыграл с командой 8 матчей во всех турнирах, одержал 5 побед, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения.