«Лейпциг» выкупил Симонса у «Пари Сен-Жермен»

выкупил управа на атакующего полузащитника

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий клуб заплатит за нидерландского футболиста 50 миллионов евро.

Еще около 30 миллионов «ПСЖ» может получить в виде различных бонусов.

Контракт Хави с «Лейпцигом» рассчитан до июня 2027 года.

С июля 2023 года Симонс играл за «Лейпциг» на правах аренды.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Симонса в 80 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в Бундеслиге 11 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.