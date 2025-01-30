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    «Лейпциг» выкупил Симонса у «Пари Сен-Жермен»

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    «Лейпциг» выкупил у «Пари Сен-Жермен» права на атакующего полузащитника Хави Симонса.

    Хави Симонс
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    Хави Симонс

    По информации журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий клуб заплатит за нидерландского футболиста 50 миллионов евро.

    Еще около 30 миллионов «ПСЖ» может получить в виде различных бонусов.

    Контракт Хави с «Лейпцигом» рассчитан до июня 2027 года.

    С июля 2023 года Симонс играл за «Лейпциг» на правах аренды.

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Симонса в 80 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в Бундеслиге 11 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

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