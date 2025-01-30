«Лейпциг» выкупил Симонса у «Пари Сен-Жермен»

Хави Симонс Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий клуб заплатит за нидерландского футболиста 50 миллионов евро.
Еще около 30 миллионов «ПСЖ» может получить в виде различных бонусов.
Контракт Хави с «Лейпцигом» рассчитан до июня 2027 года.
С июля 2023 года Симонс играл за «Лейпциг» на правах аренды.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Симонса в 80 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в Бундеслиге 11 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.