Николсон рассказал, останется ли в «Спартаке»

Нападающийответил на вопрос о своем будущем в московской команде.

«Что касается меня лично, то слухи всегда будут. Но я всё еще в "Спартаке". Я — игрок "Спартака", а какие‑то слухи всегда будут ходить, так что для меня это не помеха. Я сосредоточен на том, чтобы выступать в "Спартаке". Я сейчас здесь, и я хочу остаться здесь. Если бы я хотел, я бы ушел», — цитирует Николсона «Матч ТВ».

В составе «Спартака» Николсон провел в общей сложности 57 матчей и забил 16 мячей. Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года.