Клуб Головина подпишет экс-капитана «Ливерпуля»

в ближайшее время объявит о переходе полузащитника «Аякса»

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, экс-капитан «Ливерпуля» подпишет с «монегасками» контракт до июня 2026 года.

Хендерсон перешел в «Аякс» в январе 2024 года на правах свободного агента после расторжения контракта с саудовским «Аль-Иттифаком».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хендерсона в 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел за «Аякс» 31 матч, в которых отметился пятью результативными передачами.

Напомним, за «Монако» с 2018 года выступает полузащитник сборной России Александр Головин.