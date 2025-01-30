Клуб Головина подпишет экс-капитана «Ливерпуля»

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    «Монако» в ближайшее время объявит о переходе полузащитника «Аякса» Джордана Хендерсона.

    Джордан Хендерсон
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    Джордан Хендерсон

    По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, экс-капитан «Ливерпуля» подпишет с «монегасками» контракт до июня 2026 года.

    Хендерсон перешел в «Аякс» в январе 2024 года на правах свободного агента после расторжения контракта с саудовским «Аль-Иттифаком».

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хендерсона в 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел за «Аякс» 31 матч, в которых отметился пятью результативными передачами.

    Напомним, за «Монако» с 2018 года выступает полузащитник сборной России Александр Головин.

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