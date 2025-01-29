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    Консейсау: Есть немало аспектов нашей игры, которые я намерен улучшить

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    Главный тренер итальянского «Милана» Сержиу Консейсау высказался о перспективах своей команды в Лиге чемпионов.

    Сержиу Консейсау
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    Сержиу Консейсау

    «Есть немало аспектов нашей игры, которые я намерен улучшить. Иногда действуем хорошо, иногда — не очень. Порой мы страдаем от контратак, и у нас нет баланса, нет правильного движения мяча.

    Думаем ли мы о победе в Лиге чемпионов? Если мы будем ставить столь далёкие цели, то рискуем не заметить проблем прямо перед нами и упасть», — приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

    В настоящий момент Консейсау занимает шестое место в турнирной таблице Лиги чемпионов.

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