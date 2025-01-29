Консейсау: Есть немало аспектов нашей игры, которые я намерен улучшить

Главный тренер итальянскоговысказался о перспективах своей команды в Лиге чемпионов.

«Есть немало аспектов нашей игры, которые я намерен улучшить. Иногда действуем хорошо, иногда — не очень. Порой мы страдаем от контратак, и у нас нет баланса, нет правильного движения мяча.

Думаем ли мы о победе в Лиге чемпионов? Если мы будем ставить столь далёкие цели, то рискуем не заметить проблем прямо перед нами и упасть», — приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

В настоящий момент Консейсау занимает шестое место в турнирной таблице Лиги чемпионов.