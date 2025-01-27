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    Антон ЗиньковскийТрансферный дайджест. 21 — 27 января
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    «Венеция» — «Верона»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Венеция Верона Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Венеция» и «Верона» сыграют очную встречу в последний игровой день 22-го тура Серии А Италии, которая состоится 27 января в 20:30 по мск.

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    Турнирное положение обеих команд плачевное. «Венеция» и «Верона» находятся в зоне вылета, при этом у веронцев 19 очков, а у их соперника на 4 пункта меньше.

    Обе команды подошли к матчу на безвыигрышных сериях, хотя «Венеция» в прошлом туре смогла разжиться ничьей, сыграв 1:1 с «Пармой». «Верона» в предыдущем матче проиграла 0:3 «Лацио». Это было ее второе поражение подряд, так как ранее она уступила «Наполи».

    В очной серии «Верона» выиграла четыре раза подряд в рамках чемпионата Италии.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на предстоящий матч. Коэффициент выбранного исхода составляет 1.95.

    • Букмекеры дают 2.27 на победу «Венеции», 3.30 они предлагают на ничью и за 3.40 принимают ставки на победу «Вероны».

    • ИИ прогнозирует, что матч завершится вничью с результатом 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Венеция» — «Верона» смотрите на LiveCup.Run.

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