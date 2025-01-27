Турнирное положение обеих команд плачевное. «Венеция» и «Верона» находятся в зоне вылета, при этом у веронцев 19 очков, а у их соперника на 4 пункта меньше.
Обе команды подошли к матчу на безвыигрышных сериях, хотя «Венеция» в прошлом туре смогла разжиться ничьей, сыграв 1:1 с «Пармой». «Верона» в предыдущем матче проиграла 0:3 «Лацио». Это было ее второе поражение подряд, так как ранее она уступила «Наполи».
В очной серии «Верона» выиграла четыре раза подряд в рамках чемпионата Италии.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на предстоящий матч. Коэффициент выбранного исхода составляет 1.95.
- Букмекеры дают 2.27 на победу «Венеции», 3.30 они предлагают на ничью и за 3.40 принимают ставки на победу «Вероны».
- ИИ прогнозирует, что матч завершится вничью с результатом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Венеция» — «Верона» смотрите на LiveCup.Run.
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