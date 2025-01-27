сыграют очную встречу в последний игровой день 22-го тура Серии А Италии, которая состоится 27 января в 20:30 по мск.

Турнирное положение обеих команд плачевное. «Венеция» и «Верона» находятся в зоне вылета, при этом у веронцев 19 очков, а у их соперника на 4 пункта меньше.

Обе команды подошли к матчу на безвыигрышных сериях, хотя «Венеция» в прошлом туре смогла разжиться ничьей, сыграв 1:1 с «Пармой». «Верона» в предыдущем матче проиграла 0:3 «Лацио». Это было ее второе поражение подряд, так как ранее она уступила «Наполи».

В очной серии «Верона» выиграла четыре раза подряд в рамках чемпионата Италии.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на предстоящий матч. Коэффициент выбранного исхода составляет 1.95.

сделали прогноз на предстоящий матч. Коэффициент выбранного исхода составляет 1.95. Букмекеры дают 2.27 на победу «Венеции», 3.30 они предлагают на ничью и за 3.40 принимают ставки на победу «Вероны».

ИИ прогнозирует, что матч завершится вничью с результатом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Венеция» — «Верона» смотрите на LiveCup.Run.

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