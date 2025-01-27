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    Караваев больше не сыграет в этом сезоне

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    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев пропустит вторую часть сезона из-за серьезной травмы.

    Вячеслав Караваев
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    Вячеслав Караваев

    На одной из недавних тренировок команды Караваев получил разрыв ахиллова сухожилия.

    «После медицинского обследования у Вячеслава Караваева был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия, после чего игроку была сделана операция.

    Ориентировочный срок восстановления составит семь месяцев. В ближайшее время футболист приступит к восстановительным процедурам под руководством медицинского штаба сине-бело-голубых в Петербурге», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

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    • Караваев провел в текущем чемпионате России 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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