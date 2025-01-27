Караваев больше не сыграет в этом сезоне

Вячеслав Караваев Фото: globallookpress.com
На одной из недавних тренировок команды Караваев получил разрыв ахиллова сухожилия.
«После медицинского обследования у Вячеслава Караваева был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия, после чего игроку была сделана операция.
Ориентировочный срок восстановления составит семь месяцев. В ближайшее время футболист приступит к восстановительным процедурам под руководством медицинского штаба сине-бело-голубых в Петербурге», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».
Караваев провел в текущем чемпионате России 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.