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    С ЦСКА могут снять трансферный бан после перевода «Херенвену» последнего транша за Эджуке

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    Московский ЦСКА полностью расплатился с «Херенвеном» за трансфер Чидеры Эджуке, сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

    Чидера Эджуке
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    Чидера Эджуке

    «Херенвен» получил оставшиеся 3,1 миллиона евро за Эджуке от бывшего игрока ЦСКА Виктора Давилы.

    «Давила перевел часть суммы, которую он был должен ЦСКА, в "Херенвен", чтобы косвенно выполнить непогашенное обязательство перед ЦСКА.

    "Херенвен" получил разрешение на это от Министерства финансов Нидерландов», — говорится в сообщении «Херенвена».

    В связи с этим ФИФА в ближайшее время может снять с ЦСКА трансферный бан.

    ЦСКА приобрел Эджуке у «Херенвена» летом 2020 года за 11,5 миллиона евро. В июле 2024-го нигериец перешел в испанскую «Севилью» в статусе свободного агента.

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