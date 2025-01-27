С ЦСКА могут снять трансферный бан после перевода «Херенвену» последнего транша за Эджуке

Чидера Эджуке Фото: globallookpress.com
«Херенвен» получил оставшиеся 3,1 миллиона евро за Эджуке от бывшего игрока ЦСКА Виктора Давилы.
«Давила перевел часть суммы, которую он был должен ЦСКА, в "Херенвен", чтобы косвенно выполнить непогашенное обязательство перед ЦСКА.
"Херенвен" получил разрешение на это от Министерства финансов Нидерландов», — говорится в сообщении «Херенвена».
В связи с этим ФИФА в ближайшее время может снять с ЦСКА трансферный бан.
ЦСКА приобрел Эджуке у «Херенвена» летом 2020 года за 11,5 миллиона евро. В июле 2024-го нигериец перешел в испанскую «Севилью» в статусе свободного агента.
Напомним, Давила летом 2024 года выкупил у ЦСКА свой контракт и перешел в мексиканскую «Америку».