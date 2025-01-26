Бителло присоединился к «Динамо» на зимнем сборе в Катаре

Бителло на сборах «Динамо» в Катаре Фото: t.me/fcdynamo
«Бразильский полузащитник прибыл в расположение "Динамо" и приступил к тренировкам», — говорится в сообщении «бело-голубых».
Напомним, что 13-го января этого года Бителло не приехал на зимние сборы команды, отставаясь в Бразилии. Полузащитника оштрафовали на месячную зарплату, а также руководство «Динамо» запретило бразильским клубам вести переговоры с представителями игрока.
В нынешнем сезоне Бителло провел за «бело-голубых» 15 матчей в рамках российской Премьер-лиги, забил гол и сделал 8 голевых передач.