Бителло присоединился к «Динамо» на зимнем сборе в Катаре

Полузащитникприбыл на зимние сборы команды в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба «бело-голубых».

«Бразильский полузащитник прибыл в расположение "Динамо" и приступил к тренировкам», — говорится в сообщении «бело-голубых».

Напомним, что 13-го января этого года Бителло не приехал на зимние сборы команды, отставаясь в Бразилии. Полузащитника оштрафовали на месячную зарплату, а также руководство «Динамо» запретило бразильским клубам вести переговоры с представителями игрока.

В нынешнем сезоне Бителло провел за «бело-голубых» 15 матчей в рамках российской Премьер-лиги, забил гол и сделал 8 голевых передач.