«Вольфсбург» — «Хольштайн»: счет матча 2:2, обзор голов

на своем поле сыграл вничью с(2:2) в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги.

В составе гостей голы записали на свой счет Давид Зец на 13-й минуте и Стивен Скрыбский на 80-й минуте.

У «Вольфсбурга» отличились Патрик Виммер на 50-й минуте и Патрик Виммер на 53-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Вольфсбург — Хольштайн 2:2 Голы: 0:1 Давид Зец (13'), 1:1 Патрик Виммер (50'), 2:1 Йонас Винд (53'), 2:2 Стивен Скрыбски (80') Предупреждения: Давид Зец (23'), Патрик Виммер (60'), Йоаким Мехле (90 + 1'), Николай Ремберг (90 + 1'), Фите Арп (90 + 2')

После этого матча «волки» занимают 6-е место в таблице с 28-ю очками в активе, а «Хольштайн» — на 17-й позиции с 12-ю баллами.