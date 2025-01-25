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    «Вольфсбург» поделил очки с «Хольштайном» в матче Бундеслиги

    «Вольфсбург» — «Хольштайн»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Вольфсбург» на своем поле сыграл вничью с «Хольштайном» (2:2) в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе гостей голы записали на свой счет Давид Зец на 13-й минуте и Стивен Скрыбский на 80-й минуте.

    У «Вольфсбурга» отличились Патрик Виммер на 50-й минуте и Патрик Виммер на 53-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Вольфсбург — Хольштайн 2:2
    Голы: 0:1 Давид Зец (13'), 1:1 Патрик Виммер (50'), 2:1 Йонас Винд (53'), 2:2 Стивен Скрыбски (80') Предупреждения: Давид Зец (23'), Патрик Виммер (60'), Йоаким Мехле (90 + 1'), Николай Ремберг (90 + 1'), Фите Арп (90 + 2')

    После этого матча «волки» занимают 6-е место в таблице с 28-ю очками в активе, а «Хольштайн» — на 17-й позиции с 12-ю баллами.

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