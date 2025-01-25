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    «Ливерпуль» — «Ипсвич»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 23-го тура АПЛ лидер турнира «Ливерпуль» примет аутсайдера текущего розыгрыша «Ипсвич Таун». Игра состоится 25 января на «Энфилд Роуд» в 18:00 по мск.

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    «Ливерпуль» уверенно лидирует в таблице с 50 очками. Это на 6 пунктов больше, чем у ближайшего преследователя. Очередной шаг к чемпионскому титулу «мерсисайдцы» сделали в прошлом туре, когда на выезде со счетом 2:0 обыграли «Брентфорд».

    «Ипсвич» имеет 16 очков. Он потерпел два поражения подряд и сейчас находится на 18-й позиции в таблице. В прошлом туре на своем поле гости получили 6 мячей от «Ман Сити» и потерпели свое 12-е поражение в сезоне.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru опубликовали прогноз с коэффициентом 2.08.

    • Букмекеры не оставляют аутсайдеру никаких шансов: 1.12 на победу «Ливерпуля», 20.0 на победу «Ипсвича», 11.0 на ничью.

    • Искусственный интеллект ожидает от «Ливерпуля» крупной победы с результатом 5:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Ипсвич» смотрите на LiveCup.Run. На сайте также доступны стартовые составы и статистика команд.

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