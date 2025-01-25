«Ливерпуль» на своем поле примет «Ипсвич» в 23-м туре английской Премьер-лиги. Поединок состоится 25 января и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ипсвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: мерсисайдский коллектив является явным лидером текущего сезона.

В настоящий момент «красные» имеют в своем активе 50 очков и занимают уверенно первое место в турнирной таблице.

Мерсисайдцы смогли 50 раз поразить ворота соперника и 20 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах команда из одноименного города переиграла «Брентфорд» и сыграла вничью с «Ноттингемом» (1:1).

До этого коллектив из Ливерпуля разгромила «Аккрингтон» (4:0) в Кубке Англии и проиграли «Тоттенхэму» (0:1) в Кубке лиги.

Прогнозы и ставки на АПЛ

В последней же игре «Ливерпуль» выиграл у «Лилля» (2:1) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы Диогу Жота и Джо Гомес.

Состояние команды: в этом сезоне подопечные Арне Слота показывают один из лучших футболов не только в Англии, но и в Европе. Не зря многие эксперты называют «Ливерпуль» фаворитом как АПЛ, так и Лиги чемпионов.

Думается, что «Ливерпуль» точно будет до последнего бороться за все четыре титула, за которые ведет борьбу.

«Ипсвич»

Турнирное положение: команда из города Ипсуич является одним из аутсайдеров английского чемпионата.

Сейчас в активе «синих» 16 очков и только 18-е место в турнирной таблице.

«Трактористы» смогли забить 29 мячей, а в свои ворота пропустили целых 43.

Последние матчи: в прошлых турах «Ипсвич» проиграл «Манчестер Сити» (0:6) и «Брайтону» (0:2).

До этого же подопечные Кирана Маккенны переиграли «Бристоль Роверс» (3:0) в Кубке Англии.

Также команда сыграла вничью с «Фулхэмом» (1:1) в чемпионате.

Не сыграют: в лазарете пребывают Конор Чаплин, Чиедози Огбене и Сэмми Шмодикс.

Состояние команды: безусловно, главной задачей «Ипсвича» является сохранение прописки в элите, за что команда и борется.

«Ипсвич» точно будет до последнего будет в борьбе за то, чтобы остаться в АПЛ, но спрогнозировать, не вылетит ли команда, достаточно сложно.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» проиграл только 1 матч в этом сезоне АПЛ

«Ипсвич» проиграл 4 из последних 7 матчей во всех турнирах

В последнем очном матче в первом круге «Ливерпуль» переиграл «Ипсвич» со счетом 2:0.

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 10.50, а победа «Ипсвича» — в 18.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.28 и 3.70.

Прогноз: «Ипсвич» хоть выступает и не ахти, но частенько забивает, поэтому поразить ворота соперника и в этой игре.

Ставка: обе забьют за 2.08.

Прогноз: «Ливерпуль» намного сильнее соперника, но думается, что мерсисайдцы выиграют, но не крупно.

Ставка: победа «Ипсвича» с форой+2,5 за 2.00.