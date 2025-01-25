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    Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Ипсвич»?

    «Ливерпуль» — «Ипсвич». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 25 января 2025 года

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    Мохамед Салах («Ливерпуль»)
    «Ливерпуль» на своем поле примет «Ипсвич» в 23-м туре английской Премьер-лиги. Поединок состоится 25 января и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ипсвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Января 2025 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 18:00 Ипсвич Таун

    Ипсвич Таун

  • Англия. Премьер-лига
    •

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: мерсисайдский коллектив является явным лидером текущего сезона.

    В настоящий момент «красные» имеют в своем активе 50 очков и занимают уверенно первое место в турнирной таблице.

    Ливерпуль — Ипсвич Таун: коэффициенты букмекеров

    Мерсисайдцы смогли 50 раз поразить ворота соперника и 20 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах команда из одноименного города переиграла «Брентфорд» и сыграла вничью с «Ноттингемом» (1:1).

    До этого коллектив из Ливерпуля разгромила «Аккрингтон» (4:0) в Кубке Англии и проиграли «Тоттенхэму» (0:1) в Кубке лиги.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    В последней же игре «Ливерпуль» выиграл у «Лилля» (2:1) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: травмированы Диогу Жота и Джо Гомес.

    Состояние команды: в этом сезоне подопечные Арне Слота показывают один из лучших футболов не только в Англии, но и в Европе. Не зря многие эксперты называют «Ливерпуль» фаворитом как АПЛ, так и Лиги чемпионов.

    Думается, что «Ливерпуль» точно будет до последнего бороться за все четыре титула, за которые ведет борьбу.

    «Ипсвич»

    Турнирное положение: команда из города Ипсуич является одним из аутсайдеров английского чемпионата.

    Сейчас в активе «синих» 16 очков и только 18-е место в турнирной таблице.

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    • «Трактористы» смогли забить 29 мячей, а в свои ворота пропустили целых 43.

    Последние матчи: в прошлых турах «Ипсвич» проиграл «Манчестер Сити» (0:6) и «Брайтону» (0:2).

    До этого же подопечные Кирана Маккенны переиграли «Бристоль Роверс» (3:0) в Кубке Англии.

    Также команда сыграла вничью с «Фулхэмом» (1:1) в чемпионате.

    Не сыграют: в лазарете пребывают Конор Чаплин, Чиедози Огбене и Сэмми Шмодикс.

    Состояние команды: безусловно, главной задачей «Ипсвича» является сохранение прописки в элите, за что команда и борется.

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    «Ипсвич» точно будет до последнего будет в борьбе за то, чтобы остаться в АПЛ, но спрогнозировать, не вылетит ли команда, достаточно сложно.

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» проиграл только 1 матч в этом сезоне АПЛ

    • «Ипсвич» проиграл 4 из последних 7 матчей во всех турнирах

    • В последнем очном матче в первом круге «Ливерпуль» переиграл «Ипсвич» со счетом 2:0.

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 10.50, а победа «Ипсвича» — в 18.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.28 и 3.70.

    Прогноз: «Ипсвич» хоть выступает и не ахти, но частенько забивает, поэтому поразить ворота соперника и в этой игре.

    Ставка: обе забьют за 2.08.

    Прогноз: «Ливерпуль» намного сильнее соперника, но думается, что мерсисайдцы выиграют, но не крупно.

    Ставка: победа «Ипсвича» с форой+2,5 за 2.00.

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    «Ливерпуль» — «Ипсвич»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 25.01.2025. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Ипсвич»?
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