Ливерпуль
Ипсвич Таун
«Ливерпуль»
Турнирное положение: мерсисайдский коллектив является явным лидером текущего сезона.
В настоящий момент «красные» имеют в своем активе 50 очков и занимают уверенно первое место в турнирной таблице.
Ливерпуль — Ипсвич Таун: коэффициенты букмекеров
Мерсисайдцы смогли 50 раз поразить ворота соперника и 20 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах команда из одноименного города переиграла «Брентфорд» и сыграла вничью с «Ноттингемом» (1:1).
До этого коллектив из Ливерпуля разгромила «Аккрингтон» (4:0) в Кубке Англии и проиграли «Тоттенхэму» (0:1) в Кубке лиги.
В последней же игре «Ливерпуль» выиграл у «Лилля» (2:1) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмированы Диогу Жота и Джо Гомес.
Состояние команды: в этом сезоне подопечные Арне Слота показывают один из лучших футболов не только в Англии, но и в Европе. Не зря многие эксперты называют «Ливерпуль» фаворитом как АПЛ, так и Лиги чемпионов.
Думается, что «Ливерпуль» точно будет до последнего бороться за все четыре титула, за которые ведет борьбу.
«Ипсвич»
Турнирное положение: команда из города Ипсуич является одним из аутсайдеров английского чемпионата.
Сейчас в активе «синих» 16 очков и только 18-е место в турнирной таблице.
«Трактористы» смогли забить 29 мячей, а в свои ворота пропустили целых 43.
Последние матчи: в прошлых турах «Ипсвич» проиграл «Манчестер Сити» (0:6) и «Брайтону» (0:2).
До этого же подопечные Кирана Маккенны переиграли «Бристоль Роверс» (3:0) в Кубке Англии.
Также команда сыграла вничью с «Фулхэмом» (1:1) в чемпионате.
Не сыграют: в лазарете пребывают Конор Чаплин, Чиедози Огбене и Сэмми Шмодикс.
Состояние команды: безусловно, главной задачей «Ипсвича» является сохранение прописки в элите, за что команда и борется.
«Ипсвич» точно будет до последнего будет в борьбе за то, чтобы остаться в АПЛ, но спрогнозировать, не вылетит ли команда, достаточно сложно.
Статистика для ставок
- «Ливерпуль» проиграл только 1 матч в этом сезоне АПЛ
- «Ипсвич» проиграл 4 из последних 7 матчей во всех турнирах
- В последнем очном матче в первом круге «Ливерпуль» переиграл «Ипсвич» со счетом 2:0.
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 10.50, а победа «Ипсвича» — в 18.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.28 и 3.70.
- 1.98Торино — Кальяри: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 1.85Манчестер Сити — Челси: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
- 2.30ПСЖ — Реймс: прогноз и ставкаЗавтра в 23:05
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Ипсвич» хоть выступает и не ахти, но частенько забивает, поэтому поразить ворота соперника и в этой игре.
Ставка: обе забьют за 2.08.
Прогноз: «Ливерпуль» намного сильнее соперника, но думается, что мерсисайдцы выиграют, но не крупно.
Ставка: победа «Ипсвича» с форой+2,5 за 2.00.