Таранов: Уход Гуарирапы не станет потерей для ЦСКА

«В первую очередь, нападающий должен забивать голы. На мой взгляд, Гуарирапа неплохо ассистировал и подыгрывал, но, к сожалению, статистика говорит сама за себя.

Так что разрыв аренды со стороны ЦСКА вполне оправдан, и его уход не станет потерей для команды. У Сауля ноль голов и ассистов, а ЦСКА — это клуб, который борется за самые высокие места. Команде нужен более квалифицированный нападающий», — сказал Таранов Чемпионату.

В нынешнем сезоне Гуарирапа провел за ЦСКА 10 матчей в рамках российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.