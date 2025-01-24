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    Таранов: Уход Гуарирапы не станет потерей для ЦСКА

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    Экс-футболист Иван Таранов высказался о возможном возвращении нападающего ЦСКА Сауля Гуарирапы в «Сочи».

    Сауль Гуарирапа может вернуться в «Сочи»
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    Сауль Гуарирапа может вернуться в «Сочи»

    «В первую очередь, нападающий должен забивать голы. На мой взгляд, Гуарирапа неплохо ассистировал и подыгрывал, но, к сожалению, статистика говорит сама за себя.

    Так что разрыв аренды со стороны ЦСКА вполне оправдан, и его уход не станет потерей для команды. У Сауля ноль голов и ассистов, а ЦСКА — это клуб, который борется за самые высокие места. Команде нужен более квалифицированный нападающий», — сказал Таранов Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Гуарирапа провел за ЦСКА 10 матчей в рамках российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

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