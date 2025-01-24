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    Тренер «Зенита» Семак: Сегодня не пропустили, потому и выиграли

    Футбол Футбол России Зенит Сборная Иордании Товарищеские матчи
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче против сборной Иордании (1:0).

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Думаю, сегодня мы больше моментов создавали в позиционных атаках. Если в предыдущем матче только после отборов получалось, то сегодня больше атак было. Сегодня не пропустили, потому и выиграли, один из моментов реализовали. Что касается качества игры, то чуть получше выглядели. При этом, ребята сегодня вышли в не совсем привычных сочетаниях. Плюс, кто-то лучше готов, кто-то хуже. Поэтому говорить о каких-то взаимодействиях, наверное, пока нельзя.

    С точки зрения нагрузки, игрового ритма тонуса, я думаю, сегодня был хороший спарринг. Команда Иордании играет очень агрессивно, активно, хорошо готова физически. И для нас очень полезно на этом этапе играть такие матчи», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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