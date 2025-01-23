Сульшер зовет Рашфорда в «Бешикташ»

Форвард «Манчестер Юнайтед»может перебраться в чемпионат Турции.

Как сообщает авторитетный местный журналист Гекмен Озджан, его новым клубом может стать «Бешикташ». Недавно его возглавил норвежец Уле Гуннар Сульшер, который отлично знаком с возможностями 27-летнего англичанина.

Напомним, главный тренер «МЮ» Рубен Аморим не заинтересован в Рашфорде и с 12 декабря всего один раз включил его в заявку.

В своем дебютном матче во главе «Бешикташа» Сульшер разгромил на своем поле испанский «Атлетик» в Лиге Европы со счетом 4:1.