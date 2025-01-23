23 января на «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 7-го тура Лиги Европы состоится очная встреча. Начало в 23:00 мск.

После серии неплохих результатов «Ман Юнайтед» снова потерпел неудачу. На этот раз «манкунианцы» уступили «Брайтону» 1:3. Это было в домашнем поединке АПЛ. В Лиге Европы МЮ себе еще ничего не гарантировал. Подопечные Аморима набрали 12 очков, с которыми они идут на 7-м месте. Хозяевам нужно продлить победную серию в турнире до четырех матчей, чтобы сохранить место в топ-8. Отметим, что МЮ еще не уступал в нынешнем сезоне ЛЕ.

«Рейнджерс» имеет на один пункт меньше и замыкает топ-8. У шотландцев та же ситуация — им нужно побеждать, чтобы продлить прописку в первой восьмерке. Клуб не проигрывает в ЛЕ уже четыре тура. Ранее гости разгромили «Ниццу» 4:1 и добыли ничью 1:1 в матче с «Тоттенхэмом».

Календарь и таблица Лиги Европы

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты аналитиков для ставок на этот матч:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.75, в котором они попытались предсказать исход поединка.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.75, в котором они попытались предсказать исход поединка. Букмекеры дают такие коэффициенты: МЮ является фаворитом за 1.45, на ничью можно поставить за 4.90, на победу «Рейнджерс» — за 6.80.

Искусственный интеллект предсказал победу МЮ со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс», а также стартовые составы и статистику команд смотрите на сайте LiveCup.Run.

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