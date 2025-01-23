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    «Манчестер Юнайтед» снова не выиграет?

    Манчестер Юнайтед — Рейнджерс: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»
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    «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Рейнджерс» в 7-м туре основного этапа Лиги Европы. Поединок состоится 23 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 23 Января 2025 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 23:00 Глазго Рейнджерс

    Глазго Рейнджерс

  • Глазго
    •
    .AltАндре Онана («Манчестер Юнайтед»)

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: английский коллектив борется за выход в плей-офф Лиги Европы.

    В настоящий момент манкунианцы имеют в своем активе 12 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

    Манчестер Юнайтед — Глазго Рейнджерс: коэффициенты букмекеров

    «Красные дьяволы» смогли забить 12 мячей, а в свои ворота пропустили 8.

    Последние матчи: в прошлых играх чемпионата Англии команда из Манчестера проиграла «Брайтону» (1:3), но выиграла у «Саутгемптона» (3:1).

    Также «Манчестер Юнайтед» смог победить по пенальти «Арсенал» и пробился в следующий раунд Кубка Англии.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    В Лиге Европы же манчестерцы в последних играх переиграли «Викторию» (2:1) и «Буде Глимт» (3:2).

    Не сыграют: в лазарете манчестерского коллектива находятся Джонни Эванс, Виктор Линделеф, Мэйсон Маунт и Люк Шоу.

    Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» откровенно проваливает очередной сезон. Подопечные Рубена Аморима идут только 13-ми в АПЛ и вылетели из Кубка лиги.

    По сути, теперь главной надеждой «Манчестер Юнайтед» является выступление в Кубке Англии и в Лиге Европы.

    «Рейнджерс»

    Турнирное положение: команда из Глазго также претендует на прямой выход в 1/8 финала турнира.

    Сейчас в активе «джерс» 11 баллов и восьмая строчка в турнирной таблице.

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    • Шотландцы 13 раз поразили ворота соперника и семь раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлой игре «светло-синие» разгромили «Фрайзербург» (5:0) в матче Кубка Шотландии.

    До этого шотландский коллектив смог переиграть «Абердин» (3:0) и «Сент-Джонстон» (3:1) в чемпионате страны.

    В последних поединках Лиги Европы «плюшевые мишки» сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (1:1) и переиграли «Ниццу» (4:1).

    Не сыграют: в стане команды из Шотландии травмированы Дюжон Стерлинг, Том Лоуренс, Джон Суттар, Нерайшо Касанвирджо и Джек Батленд.

    Состояние команды: в чемпионате страны «Рейнджерс» вряд ли сможет побороться за чемпионство, поскольку отставание от «Селтика» составляет уже 13 очков. Вторыми же подопечные Филиппа Клемана быть должны.

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    Также «Рейнджерс» вполне может претендовать на успешное выступление в Кубке Шотландии и Лиге Европы. Состав у команды сейчас подобрался достаточно неплохой.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Юнайтед» выиграл только 1 из последних 8 матчей

    • «Рейнджерс» не проигрывает на протяжении 7 матчей во всех турнирах

    • В последнем очном матче в 2021 году «Манчестер Юнайтед» переиграл «Рейнджерс» со счетом 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.80, а победа «Рейнджерс» — в 6.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: «Манчестер Юнайтед» играет крайне неубедительно, а «Рейнджерс», наоборот, в отличной форме, поэтому гости вполне могут не проиграть в этом матче.

    Ставка: ничья или победа «Рейнджерс» за 2.75.

    Прогноз: команды в последнее время проводят результативные матчи, поэтому и этот не должен стать исключением.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.45.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 23.01.2025. Прогнозы на футбол. «Манчестер Юнайтед» снова не выиграет?
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