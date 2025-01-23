«Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Рейнджерс» в 7-м туре основного этапа Лиги Европы. Поединок состоится 23 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

.AltАндре Онана («Манчестер Юнайтед»)

Турнирное положение: английский коллектив борется за выход в плей-офф Лиги Европы.

В настоящий момент манкунианцы имеют в своем активе 12 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

«Красные дьяволы» смогли забить 12 мячей, а в свои ворота пропустили 8.

Последние матчи: в прошлых играх чемпионата Англии команда из Манчестера проиграла «Брайтону» (1:3), но выиграла у «Саутгемптона» (3:1).

Также «Манчестер Юнайтед» смог победить по пенальти «Арсенал» и пробился в следующий раунд Кубка Англии.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

В Лиге Европы же манчестерцы в последних играх переиграли «Викторию» (2:1) и «Буде Глимт» (3:2).

Не сыграют: в лазарете манчестерского коллектива находятся Джонни Эванс, Виктор Линделеф, Мэйсон Маунт и Люк Шоу.

Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» откровенно проваливает очередной сезон. Подопечные Рубена Аморима идут только 13-ми в АПЛ и вылетели из Кубка лиги.

По сути, теперь главной надеждой «Манчестер Юнайтед» является выступление в Кубке Англии и в Лиге Европы.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: команда из Глазго также претендует на прямой выход в 1/8 финала турнира.

Сейчас в активе «джерс» 11 баллов и восьмая строчка в турнирной таблице.

Шотландцы 13 раз поразили ворота соперника и семь раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлой игре «светло-синие» разгромили «Фрайзербург» (5:0) в матче Кубка Шотландии.

До этого шотландский коллектив смог переиграть «Абердин» (3:0) и «Сент-Джонстон» (3:1) в чемпионате страны.

В последних поединках Лиги Европы «плюшевые мишки» сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (1:1) и переиграли «Ниццу» (4:1).

Не сыграют: в стане команды из Шотландии травмированы Дюжон Стерлинг, Том Лоуренс, Джон Суттар, Нерайшо Касанвирджо и Джек Батленд.

Состояние команды: в чемпионате страны «Рейнджерс» вряд ли сможет побороться за чемпионство, поскольку отставание от «Селтика» составляет уже 13 очков. Вторыми же подопечные Филиппа Клемана быть должны.

Также «Рейнджерс» вполне может претендовать на успешное выступление в Кубке Шотландии и Лиге Европы. Состав у команды сейчас подобрался достаточно неплохой.

Статистика для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл только 1 из последних 8 матчей

«Рейнджерс» не проигрывает на протяжении 7 матчей во всех турнирах

В последнем очном матче в 2021 году «Манчестер Юнайтед» переиграл «Рейнджерс» со счетом 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.80, а победа «Рейнджерс» — в 6.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.30.

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» играет крайне неубедительно, а «Рейнджерс», наоборот, в отличной форме, поэтому гости вполне могут не проиграть в этом матче.

Ставка: ничья или победа «Рейнджерс» за 2.75.

Прогноз: команды в последнее время проводят результативные матчи, поэтому и этот не должен стать исключением.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.45.